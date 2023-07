Poncho de Nigris lanza tremendo spoiler sobre MasterChef Celebrity, se le escapa uno de los finalistas

El famoso formó parte del reality show MasterChefCelebrity

Durante una de las tantas charlas que tienen los habitantes de La Casa de los Famosos México, fue como Poncho de Nigris reveló algunos detalles sobre la final de MasterChef México, pues cabe destacar que antes de entrar al reality de Televisa participó con TV Azteca en el proyecto que se busca al mejor cocinero del país, pero en su edición de celebridades.

Mientras platicaba con Emilio Osorio, Poncho de Nigris le dijo que estaba orgulloso de la educación que le dio su madre Niurka, pero influencer no se quedó solo elogiando los comportamientos y valores de su compañero, también habló sobre Romina Marcos, hermana del joven e hija de la bailarina.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México Poncho estuvo en otro programa. Captura de pantalla IG/ponchodenigris

Al mencionar que son dos personas educadas y responsables, Poncho de Nigris confesó que Romina es una de las finalistas de MasterChef Celebrity, pues fue su contrincante en la contienda y quien aún sigue dentro de la cocina más popular de la televisión, hay que destacar que el regio tiene dicha información, pues la emisión de TV Azteca se graba desde meses antes.

“Van a ver a los hijos de Niurka wey, bien educados, chavos buenos y a chingada, porque Romi, en el que estuvimos de cocina finalista y con madre”, son las palabras que se escuchan desde un fragmento de video que ya es viral en redes sociales.

Romina es una de las contendientes a mejor cocinera. Captura de pantalla IG/romimarcos

Cuestionan las palabras de Poncho de Nigris

En varios de los comentarios que se leen desde la cuenta en Twitter de @tutialasandra se aprecia que diversos usuarios ya están discutiendo sobre la veracidad del comentario de Poncho, pues algunos aseguran que Romina no ha llevado un desarrollo espectacular, mientras que hay otros que si le auguran gran éxito a la joven.

Por lo pronto Romina Marcos ya se encuentra dentro de los mejores 10 cocineros de la temporada, pues no ha salido de la contienda culinaria y sus platillos han logrado conquistar el paladar de los tres chefs para que siga con su lugar dentro del programa, y si se cumple la predicción de Poncho llegar a la final.

Hay que recordar que la participación de Poncho de Nigris no fue muy afortunada, pues el platillo con el que quedó fuera lo nombró "huevos a la sal", por lo que fue descalificado, ya que los expertos aseguraron que su preparación era incomible y que no merecía estar en la contienda, pues además es una persona soberbia que no tomó las cosas en verdad, pero la estrella mencionó que solo fue una estrategia para salir rápido e ingresar a La Casa de los Famosos.