La Casa de los Famosos: Emilio Osorio confesó que Niurka le pegó tan fuerte que le reventó la boca a los 6 años

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar a menos de una semana de su estreno, pues Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Sergio Mayer, Barbara Torres, Raquel Bigorra y Paul Stanley son de los participantes que más han llamado la atención de los televidentes que están al pendiente de lo que sucede en las grabaciones durante las 24 horas.

Sin dejar de lado a Emilio Osorio, uno de los jóvenes más conocidos por las nuevas generaciones, pues ha protagonizado telenovelas juveniles y en redes sociales también da a conocer un poco sobre su vida dentro de foros o en casa con su polémica madre Niurka Marcos o su exitoso padre Juan Osorio.

Una de las cosas que más llama la atención de Emilio Osorio y que el público no se esperaba es que su personalidad está basada en respeto y educación, pues las muestras que ha dado a conocer con sus compañeros han dejado con el “ojo cuadrado” a quien pensaban que encontrarían a alguien con un carácter más explosivo.

En una de las charlas con los integrantes de “La Casa de los Famosos”, Emilio contó que cuando era apenas un niño Niurka no aceptó un desplante de altanería de su parte, acto que lo dejó herido y por el que ahora tienen educación que puede presumir, puesto que su madre se destacaba por ser muy estricta y enseñar a sus hijos a hacer las cosas bien, a pesar de lo que otros piensan.

“Tenía seis, siete (años) y llegué a la casa y yo había escuchado a no se quien decir chingada madre y entonces llegué con seis años, siete y me dijeron ‘hay sopa’ y yo dije ‘ay no quiero sopa, chingada madre’ y grité en la casa”, después Emilio aseguró que su madre lo cuestionó nuevamente por lo que dijo, pero cuando todavía no terminaba la frase le pegó.