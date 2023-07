Este jueves se vivieron momentos conmovedores en La Casa de los Famosos México cuando Sergio Mayer se reencontró con su nieta Mila, lo que provocó que rompiera en llanto, pues de acuerdo al actor hace mucho tiempo que no la veía. Al observar la reacción del integrante del reality show, el público comenzó a preguntarse por qué se habían alejado, y se reveló que este distanciamiento es causa de la pelea que tiene con su hijo Sergio Mayer Mori y con la mamá de la niña, Natália Subtil.

La noche de este jueves 20 de julio, Mila Mayer Subtil ingres�� a la casa en donde se encontraba su abuelo. Tal y como sucedió con Poncho De Nigris y su hijo Ponchito, abrieron las puertas y apareció la pequeña de 6 años quien se dirigió inmediatamente a los brazos del integrante de Garibaldi, el cual no pudo evitar las lágrimas al ver a su querida nieta. Sin embargo, el cantante y actor se soltó a llorar cuando se enteró que su hijo Sergio ya había visto a su primogénita, pues también estaban distanciados.

Incluso le pregunta a la pequeña cómo está su papá y ella le cuenta que ahora vive en Colombia, en ese momento el actor está a punto de sollozar y le pregunta sorprendido y la menor se da cuenta de que extraña a su primógenito.

¿Por qué Sergio Mayer se peleo con su hijo?

El actor y ex político confesó hace unos días que está distanciado de Sergio Mayer Mori, al que no ve desde hace aproximadamente cuatro meses. Aunque no dio detalles de qué fue lo que pasó para que su primogénito se molestara con él, en otra conversación dentro del reality, dejó ver que uno de los principales motivos por el que ha tenido muchos desacuerdos con su hijo es que él es muy estricto y organizado, mientras que su vástago con Bárbara Mori es todo lo contrario.

De hecho, indicó que a los 17 años abandonó su vivienda: "Se fue a casa a vivir a departamentos con amigos, de repente me enteraba que estaba en un departamento con un amigo de no sé dónde y así anduvo, hasta que su mamá le empezó a rentar un departamento", destacó el actor de "La Fea, más bella", quien también confesó que la protagonista de "Rubí" se separó de él por los mismos motivos.

Sergio Mayer Mori está distanciado de su familia Foto: Archivo

¿Por qué Sergio Mayer no puede ver a su nieta?

Como si esto fuera poco, Mayer no sólo está distanciado de su primogénito, también de su nieta, sin embargo, esto también es causa de la pelea con la modelo Natália Subtil. El año pasado, la celebridad originaria de Brasil indicó que el hijo del cantante no le ha pagado la manutención de la pequeña pero también afirmaron que la modelo no destinaba el dinero en darle las atenciones a la pequeña.

La discusión se realizó en declaraciones ante los medios de comunicación y llegó a tal grado que Sergio Mayer la acusó de descuidar a la pequeña Mila, al no llevarla a la escuela, y hasta del delito de estupro al mantener relaciones sexuales con el protagonista de "Rebelde" de Netflix cuando era menor de edad.