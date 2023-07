Lo que le espera a Kourtney Kardashian tras la llegada de su 4to hijo

Cuando leemos o escuchamos el apellido Kardashian sabemos que algo está pasando y será tema de polémica, ya que esta familia ha sido líder de tendencias y escándalos; sin embargo la última noticia que involucra al famoso apellido conocido por todos, tiene que ver con el anuncio del embarazo de la Kardashian mayor, Kourtney.

Kourtney Kardashian estuvo mucho tiempo viviendo a lado de Scott Disick, con quien tendría una relación de la cual nacieron 3 hijos (Maison, Penelope y Reign), a pesar de vivir en familia nunca llegó a consolidarse el matrimonio, esto, aunado a otros problemas que atravesaba la pareja terminó por acabar con su unión. Sin embargo el amor volvería a tocar a la puerta de Kourtney, pues el baterista de la banda Blink 182, Travis Barker llegó a la vida de esta Kardashian para sanarle el corazón y ofrecerle matrimonio, cosa que Scott nunca hizo.

Sin duda alguna Travis y Kourtney encabezan la lista de las parejas favoritas dentro y fuera de la familia Kardashian; Su amor rindió frutos, pues recientemente la hermana mayor del clan compartió imágenes en sus redes sociales mostrando su vientre, anunciando su 4to embarazo, además la manera en que le dió la noticia a Travis fue única.

Kourtney anunció su embarazo durante un concierto de Blink 182

Foto de: Pinterest

¿Qué le espera a Kourtney con la llegada de su 4to bebé?

Aunque la Kardashian mayor ya tiene algo de experiencia siendo madre, el nacimiento de cada hijo es único e irrepetible, estas son algunas de las cosas que Kourtney experimentará cuando su bebé nazca, quien por cierto será un niño.

A sus 44 años, Kourtney se convertirá en madre

Foto: Instagram

Como todas las madres, Kourtney experimentará la famosa hora dorada, la cuál consiste en que madre e hijo formen un vínculo mediante el contacto piel a piel, a través del olor y la primera toma de leche.

Mediante este vínculo el bebé regula su temperatura y sus niveles de estrés bajan, además esta primera hora es sumamente importante, por lo que únicamente los padres podrán tener contacto con él. Esto podría resultar complicado para la abuela del clan Kardashian-Jenner, pues sabemos el amor que le tiene a sus nietos y cuando Kriss se propone algo, lo consigue.

El nuevo bebé que formar?? parte de una de las familias más famosas, es el primero que tienen en conjunto Travis y Kourtney, por lo que será su primera vez criando juntos; muchos cambios vienen, entre ellos los cambios de rutina y horarios, aunque en el reality que protagonizan las hermanas "Keeping Up with the Kardashians" se ha dejado ver en diversas ocasiones que los niños están bajo el cuidado de una nana. ¿Cambiarán las cosas con Travis presente o será otro bebé al cuidado de una niñera?

