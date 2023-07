En traje de baño, la hija de Ricardo Arjona voló la tendencia para el verano 2023

Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, decidió hacer su carrera en el mundo de la actuación. La actriz de 30 años (nació el 25 de abril de 1992 en Puerto Rico) se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas y así lo hizo a través de su última sesión de fotos donde sacudió la red y se terminó llevando todas las miradas.

Desde pequeña Adria vivió en diferentes países debido a la carrera internacional de su padre, de quien siempre se permeó al verlo trabajar en decenas de escenarios. Desde joven mostró proclividad en el mundo de los reflectores, por lo que comenzó su carrera como actriz en el teatro hasta llegar a Hollywood y en el último tiempo, se la ha podido ver promocionando sus películas y series, tanto en Netflix como en Universo Marvel.

Adria Arjona posando. Fuente: Instagram

Con respecto a la relación que tiene con su padre, Adria Arjona dijo: “Me siento orgullosa de mi apellido y también de mi padre. Nunca me ha pesado y sé que la música y la actuación son dos cosas diferentes, aunque me hubiera gustado que me apoyara en mis inicios”.

Desde su país, Adria Arjona usó un bañador liso para el infarto

Dentro de su influencia en el mundo de la moda, Adria Arjona se ha convertido en una figura reconocida por su estilo único y vanguardista, en donde se le ha reconocido su capacidad para combinar prendas de diseñadores reconocidos con piezas de moda alternativa, lo que la ha posicionado como una referencia de estilo para muchos.

Adria Arjona posando. Fuente: Instagram

Otro de los atuendos que Adria sabe usar con mucho glamour son los trajes de baño, como hizo recientemente desde su país. En Puerto Rico, la hija de Ricardo Arjona usó uno de estilo liso en color negro, que remarcó su figura que se llevó más de 25 mil likes sin problemas y cientos de comentario elogiándola.

