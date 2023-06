La hija de Ricardo Arjona paraliza las redes con el traje de baño ideal para este verano

Ricardo Arjona es reconocido internacionalmente por sus temas y composiciones llenas de amor o desamor, y enriquecidas con peculiares rimas e ingeniosas letras; sin embargo, el cantautor guatemalteco también ha sido motivo de atención debido a su talentosa hija. Hablamos de Adria Arjona, quien heredó el talento de su padre y lo ha enfocado en distintos sectores del arte, pues ha destacado como actriz y modelo.

Adria nació el 25 de abril de 1992 en Puerto Rico, sin embargo, desde pequeña vivió en diferentes países debido a la carrera internacional de su padre, de quien siempre se permeó al verlo trabajar en decenas de escenarios. Desde joven mostró proclividad en el mundo de los reflectores, por lo que Adria comenzó su carrera como actriz en el teatro.

Adria Arjona se ha consolidado como una exitosa actriz y modelo. Foto: Especial

Algunos de sus primeros papeles se dieron en "The Wizard of Oz" y "The Sirens of Titan"; posteriormente, hizo su transición al cine y la televisión, destacándose en proyectos como "Person of Interest", "True Detective" y "Emerald City", por mencionar algunos.

El bikini clásico para este verano

El talento y carisma de Arjona la han llevado a obtener reconocimiento en la industria del entretenimiento, pero no sólo en el trabajo escénico roba miradas, pues también tiene una destacada trayectoria como modelo y esto queda demostrado a través de sus redes sociales.

La joven usa este bikini como un básico y clásico para el verano. Foto: Ig

Es precisamente a través de cuentas como Instagram en donde la famosa joven de 31 años ha paralizado con una fotografía en donde luce un bikini ideal y básico para el outfit playero de cualquier mujer, esto debido a que se trata de un bañador en color blanco que combinará con cualquier accesorio que decidas combinar.

Un estilo sofisticado a la hora de vestir

Dentro de su influencia en el mundo de la moda, Adria Arjona se ha convertido en una figura reconocida por su estilo único y vanguardista, en donde se le ha reconocido su capacidad para combinar prendas de diseñadores reconocidos con piezas de moda alternativa, lo que la ha posicionado como una referencia de estilo para muchos.

Adria también ha trabajado como modelo y ha participado en campañas publicitarias de reconocidas marcas. Su belleza y elegancia natural le han permitido incursionar en el mundo de las pasarelas de manera exitosa, colaborando con diseñadores y fotógrafos destacados.

