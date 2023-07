Anna Ferro confirma conflicto en funeral de Fernando del Solar, le negaron la entrada a Ingrid Coronado

El conflicto entre Anna Ferro e Ingrid Coronado continúa a un año de la muerte de Fernando del Solar, esta vez personas cercanas revelaron que la viuda del conductor y su expareja tuvieron un “penoso” enfrentamiento en pleno funeral frente a sus hijos debido a que se negó la entrada a la también actriz.

En día pasados se realizó una misa por el aniversario luctuoso de Fernando del Solar a la que asistieron algunos de sus amigos y personas cercanas, entre ellas su exrepresentante, Aarón Olvera, quien reveló detalles sobre la fuerte pelea que protagonizó Anna Ferro en el funeral cuando habría intentado negarle la entrada a los hijos del conductor y a Ingrid Coronado.

Ana Ferro confirma pelea con Ingrid Coronado en el funeral de Fernando del Solar. Foto: IG @annaferro8

“Esa actitud que tuvo, bueno, ya otras personas se dieron cuenta. Repito, no nos queremos meter en estas situaciones muy penosas, que nosotros tratamos de subsanar, tratamos de evitar. Yo en particular lo hubiera querido evitar, pero desafortunadamente Fernando no se daba cuenta de muchas cosas”, indicó el exmánager de Del Solar en un encuentro con la prensa retomada por “Ventaneando”.

A esta acusación contra Anna Ferro se sumó la de Ángeles, una mujer que trabajó en la casa del conductor antes de que falleciera. Indicó que la instructora de yoga tenía malos tratos con Del Solar y le gritaba constantemente; además, la calificó como “déspota” y señaló que también maltrataba a los hijos de Ingrid Coronado.

Anna Ferro confirma conflicto con Ingrid Coronado

En medio de los dimes y diretes, Anna Ferro rompió el silencio y respondió a los señalamientos en su contra negando los supuestos maltratos tanto a Fernando del Solar como a sus hijos argumentando que de haber sucedido él no lo hubiera permitido. Además, indicó que sostiene una buena relación con la familia del conductor, algo que no sería posible de ser ciertas las acusaciones.

“Sí se puso tensa, no lo voy a negar. Los hijos de Fer entraron perfectamente, se pusieron de acuerdo para ver a qué hora la entrada. Lógicamente a la señora no se le permitió entrar, eso sí es verdad, no está diciendo una cosa que no es, por la relación que ellos ya no tenían y no era una relación muy amena. Por respeto a él, a la familia y lo que él también quería”, dijo Ferro en un encuentro con los medios retomada por Michelle Rubalcava para su canal de YouTube.

Anna Ferro señaló que las acusaciones en su contra serían parte de una campaña para desprestigiar su imagen y lamentó que lo ocurrido opaque la relación que tuvo con Fernando del Solar: “Es triste que quieran ensuciar nuestro amor y lo que nosotros hemos hecho como pareja, es muy triste, pero pues cada quien tendrá sus consecuencias y sus formas, cada quien sabrá por qué lo hace".