Anitta y Emily Ratajkowski revientan la red al "perrear" juntas | VIDEO

¡Vaya revuelo el que causaron Anitta y Emily Ratajkowski!, y es que el pasado fin de semana protagonizaron uno de los momentos más virales de las redes sociales al compartir un nuevo video en el que juntas se pusieron a "perrear" ante la cámara y sus fans afirmaron que esta colaboración era la que no sabían que necesitaban ver.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la modelo Emily Ratajkowski compartió el video que rápidamente acumuló miles de reproducciones por lo icónico que resultó el encuentro entre ambas celebridades, pero más allá de verlas juntas, lo que causó revuelo es que la cantante le dio unas clases de baile para contonear la cadera como toda una bailarina profesional. Cabe recordar que la brasileña es experta en el baile e incluso volvió tendencia el "Anitta Challenge" para imitar sus movimientos desde el piso.

Demostró que su talento es el modelaje. (Foto: Especial)

Así fue el encuentro entre las famosas

En su publicación la modelo y madre de un hijo reveló que le pidió a la cantante que le enseñara "a moverse" para así imitar sus pasos y ante la petición, la intérprete de "Envolver" le enseñó las posturas que debe de mantener para así conseguir mover las caderas y el "rebote" en los glúteos que es indispensable si de este tipo de baile urbano se trata; sin embargo, las lecciones que también incluyen la postura de la espalda y las rodillas no fueron las mejores.

Y es que mientras la brasileña lo deba todo en un moderno look total black con pantalones de cuero y body de tiro alto que dejaba la cadera a la vista, Emily Ratajkowski pareció no entender del todo las indicaciones y su perreo se vio frustrado mientras ambas terminaron muertas de risa por el singular momento que protagonizaron. Por su parte, la modelo se mantuvo fiel a su estilo con un par de mom jenas y un top sin mangas para un outfit más cómodo.

(Foto: Captura de pantalla)

Luego de verlas juntas los fans de ambas llenaron la sección de comentarios con distintas opiniones: "El dúo que no sabía que necesitaba", "te amo Emily, por ti vivo", "me encanta como baila Anitta", "yo bailando soy Emily", "necesito que me enseñe", "hermosas", "las amo", se ríe de ella misma" y "dándolo todo" son algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.