Lino Nava, líder de La Lupita: Con un pie en el cielo y otro en el infierno del rock

Han pasado 32 años desde que Lino Nava y Héctor Quijada encontraron en La Lupita ese escaparate para crear música y sumergirse en el sonido que tiempo después marcaría su camino. Ante esto la agrupación ha vuelto, desde 2022, a tocar en escenarios y agradecer al público tres décadas de compañía, tal como pasó en el Teatro Metropólitan y el Vive Latino.

A su vez, Lino Nava ha vivido en paralelo un proceso personal más complejo, con una enfermedad que le ha aquejado desde inicios de 2019, por la cual ha debido someterse a cinco cirugías, pasar meses de quimioterapia y radiación así como etapas donde creyó que sería difícil librar este mal. Ahora, él mismo confiesa va mejorando y superando los estragos físicos que ésta le dejó.

Con la mente clara en el presente que vive, las ganas de tocar una vez más con La Lupita y confeccionar música instrumental, así como el score de un documental para Netflix, Lino Nava se presentará con su banda este sábado 15 de julio en La Maraka.

Lino Nava con el instrumento que ha dominado durante décadas. Foto: Especial

Lino Nava y su proceso de salud para sanarse

Muchos son los temas que se abordan con Lino Nava, pero el origen de todos en la actualidad es saber que está bien de salud. Ante esto, él mismo expresa en entrevista para El Heraldo de México cuál es su estado actual y qué ha aprendido de esta etapa.

"Estoy bien, con un poco de tos pero comparado con otras cosas, estoy bien. Después de pasar todo un túnel oscuro de salud y muchas cosas aquí estamos en la 'Lucha Villa'; monté una nueva oficina, estoy preparando música y con conciertos como el de este sábado La Maraka", indicó Lino Nava.

Sumado a lo anterior, reveló qué estragos físicos dejó el haber padecido cáncer y enfrentarlo con valentía en los años recientes.

"Estoy mucho mejor de salud, sí tuve un daño en el nivel de la vista. Perdí el 80 por ciento de la vista de un ojo, en el otro como 30 o 40 por ciento por la radiación y quimioterapia, pero estoy bien", apuntó.

En este mismo sentido, Nava admitió que componer música nueva ha sido esencial para su recuperación, todo en el afán de seguir creando y de mantenerse fiel a sus convicciones.

"Estoy componiendo canciones porque la salud no sólo es el cuerpo, también es la cabeza, la imaginación y eso siempre ha sido como un canal de desagüe. Vamos cuidándonos dentro de lo que cabe, con cambios en la vida y esto se ve liberado cuando eres compositor, te subes al escenario y tienes chance de soltar, el público lo percibe".

"Aunque no soy 'new age' ni nada de eso pero es una especie de sanación porque te liberas, la música cambia las moléculas de tu cuerpo desde la uña del pie derecho hasta el tope de la cabeza", describió.

El 11 de junio de 2021 reveló que se había curado del cáncer. Foto: Lino Nava

Feliz de volver a tocar en La Maraka tres décadas después

Tocadas van y tocadas vienen, pero algo que Lino goza realmente es estar en la Ciudad de México y llevar su música a los fans chilangos. Por ello, espera con ansia el volverse a montar a un escenario de la capital, algo que tocará turno este día en el recinto de la colonia Narvarte.

"Hace mucho tiempo que no tocamos en la Ciudad de México pero acabamos de estar Colombia, en Jalisco, en la Feria de San Marcos, toqué en el Vive Latino después de los Red Hot Chili Peppers un día y después de Café Tacvba".

Fue entonces que Lino Nava recordó cómo conoció La Maraka de niño y su primera tocada ahí.

"Es increíble La Maraka, iba yo de adolescente a ver a grupos de rock, porque quienes realmente tocaban eran Celia Cruz, Rubén Blades y Willie Colón, leyendas en todos los sentidos", rememoró.

"Nuestra primera vez que tocamos ahí fue hace 30 años abriendo un concierto de El Tri, antes de que lo remodelaran. Recuerdo que estaba Alejandro Lora y gritaba: '¡Súbele a la guitarra, bájale a la voz!' él daba instrucciones, así es Alejandro, lo quiero mucho, es mi amigo y me ha apoyado siempre", reveló.

Ambos recuerdos se unen a la actualidad de Lino Nava, quien tiene varios estudios de grabación y, una de sus oficinas, se ubica a pocas calles de La Maraka, algo que agradece pues ahora este recinto alberga más tocadas de rock.

En la tocada de este sábado, Lino y Héctor planean dar un recorrido por los principales éxitos de La Lupita, disco por disco, así como algunas canciones de álbum "Tormenta" (2021). De igual forma, adelantó que tendrán una invitada especial.

"Ahí estaremos este sábado Héctor Quijada y nuestros músicos invitados, más una invitada especial que nunca ha tocado ni cantado con nosotros, pero viene de una familia extremadamente musical y exitosa".

Trabaja en un álbum instrumental y el score de un documental para Netflix

La enfermedad que padeció Lino le obligó a parar un tiempo, a reflexionar en sí mismo y su labor. Hoy, con el ímpetu de seguir adelante, retomó el trabajo en un álbum instrumental y, a la par, realiza el score para un documental que saldrá en Netflix.

"Estoy componiendo, aún no está grabado, pero cada que tengo un rato grabo algo con el teléfono o en un cuarto de hotel. Es un proyecto, no me gusta dejar cosas a medias, soy muy talachero y estoy preparando ese disco porque la gente me ha dicho que arme un disco de guitarras y ahí está, sólo falta la inspiración o musas que a veces desaparece, pero estoy en la fase de preparación, es un proyecto totalmente mío", indicó.

En tres conceptos, Lino Nava pretende con este álbum instrumental:

Contar lo que la gente se imagine, la música instrumental tiene ese poder, no te guía por una cuestión lírica . Tú te puedes imaginar un romance o un clavado en la alberca o un atardecer en la playa, eso es la música también.

. Tú te o un clavado en la alberca o un atardecer en la playa, eso es la música también. Cuando era niño yo no hablaba inglés y luego aprendí de los discos y la escuela . No importa que no le entiendas a la letra, pero si algo te pega se conecta contigo .

. No importa que no le entiendas a la letra, pero . Quiero participar también en festivales más culturales; de repente en festivales de rock se repite mucho las mismas bandas y quiero tocar con gente que nunca he tocado, es increíble coincidir con otro tipo de músicos.

Para agregar sobre lo nuevo que realiza, Lino indicó: "Me ofrecieron hacer la música para un documental de Netflix, está en proceso, aún no puedo mencionar el nombre. Me han mandado escenas del documental, las monto en mi estudio y hago parte por parte y así las muestro al director para ver si vamos en sintonía. A veces a la primera estamos y a veces son una pesadilla, pero vamos redondeando", expresó en todo divertido.

Lino Nava, tal como le gusta lucir sobre el escenario. Foto: Especial

¿QUÉ PIENSA DEL REGGAETÓN O LOS CORRIDOS TUMBADOS?

Como un guitarrista virtuoso, compositor comprometido y productor musical experimentado, Lino Nava pudo señalar qué encuentra en el reggaetón o los corridos tumbados.

"Siento lo que escucha la gente, basta con subirse a un taxi o ir al súper, pero es también una cuestión mediática. A un video de reggaetón, si ves a 50 chicas en una mansión en el Caribe, con Ferrari's, Alfa Romeo's, jet privados y fumando mota puede que se diga ¡wow!, qué padre, pero el sol sale para todos".

"Hace como 15 o 20 años, me llamó Diego Luna y me pide un reggaetón para la película 'Abel' que él estaba dirigiendo, en mi vida había hecho un reggaetón pero me puse a estudiar, vi como se hacía e hice uno para la película, lo canta Camila Sodi. Fue tan divertido, así es esto de las peticiones", recordó.

Sobre los corridos tumbados externó:

"No ubico muy bien el género, la verdad, porque yo soy coleccionista de vyniles y no pongo las estaciones de Top Ten, me quedo con lo mío, creo es bueno construirse tu castillo musical".

Lino tiene una gran amistad con Diego Luna, Osvaldo Benavides y Martín Altomaro. Foto: Especial

SU AMISTAD CREATIVA CON ROBBY DRACO ROSA Y CON RODRIGO Y GABRIELA

Para rematar y con el deseo de reencontrarse con ellos, Lino Nava destacó la amistad que le une con Robby Draco Rosa, a quien espera volver a ver pronto y crear algo juntos. De igual forma, se expresó del dueto mexicano Rodrigo y Gabriela.

"Tengo amistad con Draco Rosa y con Rodrigo y Gabriela, son buenos amigos, pero esta cuestión del cáncer y más, además de la pandemia en todo el mundo, detuvo el reunirnos".

"A Draco lo conozco desde hace como 30 años, él abrió una gira de La Lupita cuando sacamos el disco 'Tres-D' (1996) él se vino de gira con nosotros y nos hicimos cuates y hasta viví en su casa. Hice el proyecto de metal que se llama Recolector y él participa y el baterista de Guns & Roses que justo fue baterista de Draco; cuando hice el disco de Recolector viví como tres meses en casa de Draco en una mansión en Hollywood, alucinante. Somos muy buenos amigos y él está pasando por un proceso y se movió a Puerto Rico, nadie se salva de los procesos", dijo, en referencia a que él también ha luchado contra una enfermedad.

Sobre el dúo, indicó: "Con Rodrigo y Gabriela nos conocimos en un Vive Latino, nos pasamos teléfonos y comenzamos a tener mucho contacto, luego se atravesó la enfermedad, la pandemia, ahí se diluyó todo, pero creo es una época de reconstrucción".

LINO NAVA EN FRASES

"Puede ser que ahora estén otros géneros o sonidos, pero el rock tiene esa cuestión camaleónica de tener un pie en el cielo y otro en el infierno"

"Todo el tiempo estoy creando canciones nuevas para La Lupita, hasta en una servilleta las hago"

"Hemos visto niños de 6 o 7 años cantando las canciones de La Lupita. Eso, para nosotros, es un lujo, más que cualquier cosa"

Prefiero hacer lo que me gusta aunque sea de una manera más sencilla, no meterte en complicaciones con managers o disqueras"

"Llego a mi estudio, prendo y sale una canción a la mitad de la noche y no estás con nadie, es totalmente íntimo y cuando eso se transforma, conecta y se vuelve energía sales alimentado del alma"

"Yo recomendaría como terapia que todos, en algún momento, se subieran a un escenario y dieran unos guitarrazos o unos golpes a la batería, o un grito en un micrófono, se siente increíble"

"Veo los dispositivos de mi hija y tiene a Britney Spears, la siguiente es Metallica y luego Katy Perry. Creo que una buena canción lo es sin importar el género en que esté"

"Me encantaría hacer otro disco de Recolector, pero no me da el tiempo"

MAAZ