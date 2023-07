Ricky Martin: Él es el actor de cine para adultos que habría provocado el divorcio del cantante con Jwan Yosef

El pasado jueves 6 de julio, Ricky Martin y Jwan Yosef emitieron un comunicado en el que hicieron oficial su divorcio luego de seis años de matrimonio y pese a que no entraron en detalles sobre los motivos que los obligaron a tomar esta drástica relación ya comenzaron a salir a la luz distintos detalles sobre su ruptura y una de las versiones que más fuerza ha cobrado es en la que se asegura que detrás de la separación del cantante y el pintor hubo una infidelidad y un actor del cine para adultos involucrados, por lo que te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

Esta información fue revelada en el programa “Chisme No Like” y de acuerdo con las investigaciones realizadas por el equipo encabezado por Javier Ceriani y Elisa Beristain el romance de Ricky Martin y Jwan Yosef ya se había fracturado desde hace al menos un año atrás, por lo que habrían decidido mantenerse juntos pero con una relación abierta en la que ambos habrían tenido ciertos “permisos” para salir con otros galanes y a propósito de ello se descubrió que la ahora expareja interctuaba con actores del cine para adultos.

El caso del divorcio de Ricky Martin comienza a a partir del minuto 44:00

¿Quién es el actor acusado de ser el tercero en discordia en el matrimonio de Ricky Martin y Jwan Yosef?

De acuerdo con información presentada en por Javier Ceriani, Ricky Martin interactuó con diversos modelos y actores del cine para adultos, sin embargo, habría llegado a obsesionarse con uno de ellos por lo que se cree que pudo haber iniciado un romance extramarital que debido a que avanzó sumamente rápido lo llevó a tomar la decisión de divorciarse para que pudiera darle rienda suelta a su intenso amorío.

Ricky Martin y Jwan Yosef estuvieron casados por seis año. Foto: IG: ricky_martin

El actor del cine para adultos que es acusado de ser el tercero en discordia es el californiano, Max Barz, quien además de ganarse la vida como actor en producciones para adultos también genera contenido exclusivo en plataformas como OnlyFans y por si fuera poco es todo un fenómeno en redes sociales pues tan solo en Instagram ya acumula más de 100 mil seguidores.

Max Barz fue acusado de provocar el divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef. Foto: IG: max_barz

En Chisme No Like, señalaron que contactaron a Max Barz para que él mismo revelara cuál es la verdadera relación que tiene con Ricky Martín, pero al igual que el cantante y el pintor de nacionalidad sueca, prefirió no hablar del tema, por lo que por ahora, ha aprovechado toda la exposición que le ha dado el caso para promocionar su perfil de OnlyFans para tratar de aumentar su número de suscriptores y con ello sus ingresos.

El modelo californiano es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: max_barz

Cabe mencionar que, Ricky Martin y Jwan Yosef señalaron en su comunicado que se encuentran tranquilos y en paz, además, hicieron énfasis en que están afrontando este proceso con amor, respeto y dignidad hacia ellos y su familia, por lo que se cree que ya no hablarán de su divorcio de manera pública.