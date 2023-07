“No duele”: Ludwika Paleta se borra tatuaje y presume los resultados en redes

La actriz de 44 años de edad compartió en su cuenta de Instagram los avances de la anulación de su tatuaje. Instagram @ludwika_paleta

Ludwika Paleta se caracteriza por ser una de las actrices más talentosas y guapas que ha forjado una exitosa trayectoria histriónica con su participación en telenovelas, películas y series en plataformas de streaming, una de las más recientes es la denominada “Madre sólo hay dos”, drama y comedia creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, donde comparte créditos con Paulina Goto y Martín Altomaro.

La actriz polaco-mexicana también se mantiene activa en sus redes sociales, donde comparte, además de viajes y anécdotas de su vida personal y profesional, tips de salud y belleza, como en esta ocasión que publicó en su cuenta de Instagram algunas imágenes sobre su visita con un profesional para que se diera a la tarea de borrarle un tatuaje que ya no desea tener más.

En sus historias de Instagram, Ludwika Paleta publicó un video en el que comparte con sus seguidores su visita con un profesional de la salud para deshacerse de un tatuaje que citaba la frase “Trust the universe”.

“Estoy muy impresionada con los resultados del tatuaje. Esta va a ser mi tercera sesión de quitarme el tatuaje, borrarlo con láseres, con fotona, y ahorita se los voy a enseñar. Está muy impresionante, porque ya casi se borró y apenas voy por la tercera (sesión)", expresó. "Miren, esto eran letras y ya está a punto de borrarse por completo; está impresionante; tercera sesión”, agregó la actriz de 44 años de edad.

"Oigan, de verdad, de verdad, no duele, O sea, yo le pedí a George que me pusiera unos piquetitos, anestesia, xilocaína, son unos pequeñitos chiquititos que arden un segundo y el láser con el que te quitan los tatuajes no duele”, aseguró.