Brilló en el programa Hoy y en Venga La Alegría, ahora está sin trabajo y luce irreconocible

Después de brillar en el "programa Hoy" y pasar varios años en "Venga La Alegría", un famoso conductor reapareció en redes sociales al compartir una fotografía en la que lució completamente diferente a su más reciente aparición en el matutino de TV Azteca.

Como sabes, grandes celebridades del entretenimiento han tenido la oportunidad de colaborar en los dos matutinos más importantes en nuestro país, lo que les ha valido gozar de una importante fama que se ve reflejada en los millones de seguidores que tienen en redes sociales.

Fue precisamente en su perfil en Instagram en donde el querido exconductor del "programa Hoy" y de "Venga La Alegría" compartió una fotografía en la que lucía irreconocible o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores, quienes viralizaron el contenido.

Hace unas horas, el famoso conductor de televisión, William Valdés se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de subir una fotografía. Los internautas dijeron que luce muy cambiado tras su sorpresiva salida de "Venga La Alegría".

Resulta que un número considerable de internautas le dijo a William Valdés que luce muy distinto pues especulan que "descuidó" su forma física. Algunos comentarios le hicieron saber que luce una "pancita" que no tenía cuando era conductor del "programa Hoy" y de "Venga La Alegría".

Ante los comentarios que recibió, William Valdés, actual conductor del podcast " Hola, Hello", escribió un mensaje en el que lamentó los comentarios negativos hacía su cuerpo. Confesó que por el momento se descuidado, pero solo él decidirá cuándo retomar su "cuerpo bonito".

"Sí tengo panza y es por que quiero. Déjenme decirles que si me he descuidado pero sus ofensas, el hate, o el bullying no hará ningún tipo de reacción en mi", les respondió a sus seguidores.