La Casa de los Famosos México: Paul Stanley se lanza contra Sergio Mayer y Poncho de Nigris, ventila que tenían un trato

La noche del domingo 9 de julio se celebró una nueva Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México" que terminó con la sorpresiva eliminación de Paul Stanley, quien perdió en las votaciones al enfrentarse a Sergio Mayer y Emilio Osorio del "Team Infierno".

Una vez que se encontró con los conductores y panelistas de "La Casa de los Famosos México", Paul Stanley, quinto eliminado de la competencia, tuvo la oportunidad de mandar un mensaje a los 9 participantes que siguen en competencia, dejando en completo shock al destapar los nombres de los verdaderos traidores.

En su primer contacto desde el exterior, Paul Stanley les dijo a los participantes de "La Casa de los Famosos México" que sean autónomos y piensen bien la repartición de sus votos. Confesó que le mostraron unos videos que muestran la realidad del reality show.

"No me obligaron a decir cosas malas, solo me enseñaron unos videos. Invito a todos que sean autónomos, usen sus votes para bien", declaró el famoso.