Bárbara Torres explota contra Sergio Mayer: "El que no tiene ética ni principios eres tú"

Esta semana la tensión se ha elevado al interior de "La Casa de los Famosos México", ya que varios de los participantes comenzaron a protagonizar enfrentamientos verbales, siendo el protagonista más recurrente de estos Sergio Mayer, actor que esta noche está nominado y podría ser eliminado del reality show.

Y con motivo del tradicional "posicionamiento", Bárbara Torres no dudó en confrontar al exdiputado, quien tampoco se quedó callado al ser encarado por la argentina, misma que fue la primera en "posicionarse" o "votar" en contra de él durante la dinámica en la que todos los concursantes eligen al nominado al que ellos sacarían de LCDLFMX.

Así fue el duro enfrentamiento entre Bárbara Torres y Sergio Mayer

Al momento de dedicarle unas palabras a Sergio Mayer, Bárbara Torres revivió la primera vez que tuvo un altercado con este y recordó una frase de su padre que, desde su perspectiva quedaba con la situación, pues ella considera que Mayer es una persona doble cara.

"Me dijiste 'ya te empinaste' y (al momento) no lo entendí y me acordé de una cosa que me dijo mi papá y que fue 'desconfía del hombre que te agrede en público y te pide perdón en privado y eso hiciste tú Serch. Confíe muy cañón en ti y luego diste vuelta a la tortilla", expuso Bárbara Torres.

Ante esto, Sergio Mayer no dudó en asegurar que Bárbara Torres ha aprendido muy bien de la manipulación y sarcasmo en La Casa de los Famosos México, aunque aseguró que eso no le funcionaría si no tiene ética, pues es lo que valoran los televidentes; tras lo cual, la actriz recalcó: "creo que la lección te la estoy dando yo desde el día que entré, porque él que no tiene ética ni principios eres tú".

Peleas entre Sergio Mayer y Bárbara Torres

Esta no es la primera vez que Bárbara Torres y Sergio Mayer tienen disputas al interior de La Casa de los Famosos, ya que, horas antes de la gala de eliminación de este domingo 9 de julio, tuvieron un encontrón luego de que ambos estuvieran hablando con sus compañeros respecto a una promesa que Mayer le hizo a Torres referente a su protección de las nominaciones.

Sin embargo, Sergio aclaró que sólo la defendería hasta que se pudiera, ya que su lealtad está con el "Cuarto del Infierno", y al ella pertenecer a la habitación "del cielo" es posible que la siguiente semana ya vuelva a ser nominada. Aún así Bárbara se sintió traicionada y no dudó en exponer la situación a sus compañeros, nuevamente destacando que no confiaría en un "alacrán" como Sergio Mayer.

Además de esto, Sergio Mayer ya ha enfrentado a Bárbara Torres por sus abruptos cambios de humor, ante lo cual, la argentina ha reaccionado de manera explosiva, siempre haciendo referencia a la falta de cualidades actorales de quien interpretara a Luigi Lombardi en "La fea más bella", adaptación mexicana de "Yo soy Betty, la fea".

