Juan Osorio se lanza contra Bárbara Torres y le cierra todas las puertas laborales: "conmigo no va a trabajar nunca"

La Casa de los Famosos México está que arde y sus integrantes han vivido momentos llenos de intensidad esta semana, donde tres hombres se encuentran nominados y, por vez primera, un caballero será quien abandonará la casa más famosa de México. Ante esto, una de las nominaciones ha causado un especial descontento, siendo Emilio Osorio el afectado.

La decisión estratégica que tomó Bárbara Torres no le ha gustado a nadie más que a ella, puesto dentro de la casa los integrantes del #TeamInfierno le han cuestionado sus razones. Fuera de ésta, los fans han mostrado con cientos de mensajes el rechazo a la acción traicionera de la actriz. Por si no fuera suficiente, Juan Osorio, productor de TV y padre de Emilio también ha sido sincero y rechazó rotundamente las acciones de quien fuera "Excelsa" en La Familia P. Luche.

Wendy y Emilio tienen una amistad sincera dentro de la casa. Foto: Especial

Con esto como preámbulo, Juan acudió a apoyar a Emilio y ahí se sinceró sobre lo que no le brindará a Bárbara Torres una vez que salga, rechazando sus disculpas y asegurando que él jamás trabajará con ella, pues no es una mujer de confiar.

Con una convocatoria que Juan Osorio hizo a través de instagram, logró reunir a varios fans de su hijo Emilio. Ahí, apostado fuera de la casa y con el ánimo elevado por apoyarlo, el productor indicó su sentir sobre lo que Bárbara Torres le hizo en la nominación.

"Se me salieron las lágrimas de coraje, no se vale, sé que va a ser nominado y el juego es así pero no Bárbara, no ella, eso no me lo esperaba. De la Barbie (Juárez) no me extraña, es una persona que no tiene conciencia de lo que es, pero ¿Bárbara?, después de todo lo que Emilio ha hecho por ella y conoce a su mamá, pero es el juego y que le vaya muy bien a ella. De lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca", sentenció Juan Osorio contra Bárbara Torres.