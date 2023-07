Así reaccionó Emilio Osorio tras conocer que está nominado de La Casa de los Famosos

Emilio Osorio fue nominado por primera vez en La Casa de los Famosos México, algo que sorprendió al público debido a que es uno de los más queridos dentro del reality. Como era de esperarse, el joven artista reaccionó con mucha incertidumbre debido a que no pensó que estaría en la cuerda floja para salir del programa. En tanto, sus fanáticos ya se están organizando para poder salvarlos de la eliminación.

La noche de este miércoles 5 de julio se realizaron las nominaciones, en las que Emilio quedó entre los posibles eliminados junto a Mariana "La Barby" Juárez, Sergio Mayer y Paul Stanley. Esta es la primera vez que el cantante y actor se ve en esta situación, pues hasta el momento había hecho una buena estrategia con el Team Infierno, no obstante, fue Bárbara Torres, quien en la última semana se peleó con el integrante de Garibaldi, la que le dio los dos puntos e hizo la diferencia en el marcador.

Emilio Osorio es nominado

A pesar de que en el momento que conoció su nominación el cantante, de 20 años, tuvo una reacción muy madura, después fue a uno de los cuartos ha desahogarse, pues comenzó a patear algunos de los muebles y a decir "Me voy a la rea$%&, a la rea%&/ me voy". El hijo de Niurka estaba muy desconcertado, pues hasta el momento había hecho una buena relación con todos los integrantes de la casa, lo que le había hecho evitar ser nominado.

En un momento, entró Nicola Porcella al cuarto y al verlo se acercó para mencionarle "Papi, está raro", pues tenía pocas probabilidades de salir en la terna. El actor peruano mencionó que, de acuerdo a sus cuentas, uno de los integrantes del cuarto Infierno tuvo que votar por él para que saliera eliminado; "Alguien del cuarto te tuvo que haberte dado (votos), es que si no, no me salen las cuentas", mencionó la estrella de televisión.

Nicola le mencionó a Emilio que no quería que saliera, pues no tendría con quién divertirse, sin embargo, no fue el único en mostrar su molestia tras la nominación, ya que Wendy Guevara también reaccionó al respecto. Después de que los conductores terminaron con la transmisión, la integrante de "Las Perdidas" se paró del sillón y gritó "¡Hijos de la chingada! ¿quién nominó a Emilio?", para después lanzarse contra Paul, todo esto en tono de broma, pero sí tratando de defender a el hijo de Juan Osorio.

Emilio Osorio fue nominado por primera vez Foto: Youtube Canal 5

En tanto, Emilio Osorio todavía tiene oportunidad de ser salvado tanto al ser elegido por el líder de la semana, que nuevamente es Jorge Losa, o bien con el voto del público. Sin embargo, muchos usuarios de redes sociales predicen que en caso de que el galán elija otra vez a "La Barby" Juárez, se reducen las posibilidades de que el joven actor y cantante continúe en la competencia, ya que Sergio Mayer y Paul Stanley tendían más apoyo.