Juan Osorio ya está trabajando en el personaje para Wendy Guevara en una nueva telenovela, pero no la quiere de protagonista

Luego que hace unas semanas Juan Osorio fue a las afueras de “La Casa de los Famosos México” a demostrar su apoyo a su hijo Emilio Osorio, el productor causó sensación pues en dicha visita también le envió un mensaje a Wendy Guevara, la integrante favorita del reality show, y es que el padre de “el niño paloma” prometió a la influencer un personaje en su nueva telenovela.

Debido a lo anterior es que Juan Osorio ha trabajado a marchas forzadas en su nueva telenovela, en donde presuntamente Wendy Guevara tendrá un papel, sin embargo, no será el protagónico ya que él no está dispuesto a tener a una chica transexual en el papel principal de la historia por el momento.

¿Qué personaje interpretará Wendy en la telenovela de Juan Osorio?

En entrevista con varios medios de comunicación, Juan Osorio, habló de la próxima telenovela que va a producir en donde Wendy Guevara tendrá un personaje especial, tal y como lo prometió el padre de Emilio Osorio a la influencer.

De acuerdo con el mismo Juan Osorio, ya se encuentra trabajando de la mano de algunos escritores, incluso reveló que se reunirá con ellos el próximo fin de semana para dar los toques finales a la historia.

Respecto al personaje que tiene pensado para Wendy Guevara, Juan Osorio no quiso dar muchos detalles, ya que asegura que aunque ya lo tiene muy bien definido, no quiere arruinarle la sorpresa a la influencer, pues desea que sea ella quien de los detalles de su ingreso a las telenovelas.

“Lo tenemos muy claro, y sabemos a dónde vamos, pero si se los digo ya no será una sorpresa, prefiero que Wendy se los diga en cuanto salga…” dijo Juan Osorio

¿Será la protagonista de su nueva telenovela?

Al ser cuestionado sobre si es que Wendy Guevara podría convertirse en la primera mujer transexual en protagonizar una telenovela en México, Juan Osorio respondió tajantemente con un “no”, pues asegura aún no es momento de hacerlo.

“Todavía no es el momento, en mi caso no lo haría todavía, porque obviamente tengo muy respetado el Canal de Las Estrellas y ahí todavía hay que ir cuidando esa parte…”, dijo Juan Osorio

Finalmente, Juan Osorio no descarta que algún día pueda hacerlo ya que él fue el primer productor en llevar a la pantalla chica la historia de una pareja gay como lo fueron “Los Aristemos”.