VIDEO | Wendy Guevara descubre cuánto gana Paul Stanley y explota contra LCDLF México: "voy con la jefa"

Desde que inició "La Casa de los Famosos México" Wendy Guevara se convirtió en la favorita del público y es que con su carisma, humor y experiencias de vida le tocó el corazón a millones de personas; ante ello las defensas cada que alguien la ataca o realiza algún comentario transfóbico no se han hecho esperar por parte de sus fans. Sin embargo, desde hace algunas semanas el tema de los salarios entre ella y el resto de sus compañeros del reality show han dado mucho de qué hablar e incluso se acusa a la producción de injusticias o favoritismos con algunas personas.

El ejemplo de lo anterior ocurrió cuando se filtró cuánto ganan los participantes y si algo no pasó inadvertido para los fans es que Wendy es la que menos ingresos recibe por permanecer en el programa. Aunque la influencer y el resto de los habitantes están completamente aislados del mundo y no saben qué es lo que pasa en el exterior, incluyendo los sueldos de cada uno, la noche de este viernes el tema salió a conversación entre Paul Stanley, Barby Juárez y Sergio Mayer, tan sólo por mencionar algunos nombres.

Así se vivió la última fiesta en LCDLF. (Foto: Especial)

Paul Stanley confiesa cuánto gana y Wendy Guevara explota en su contra

La noche de este viernes los integrantes del cuarto infierno y del cielo realizaron una nueva fiesta temática en donde no sólo se vivió un beso de tres y una supuesta traición de Nicola a su enamorada, sino que también se organizaron para que Paul Stanley ofreciera un stand up en el que sacó sus mejores chistes y además lanzó fuertes declaraciones sobre su salario.

Para su presentación, el conductor de "Hoy" hizo referencia a las galas donde los han hecho "vestirnos como pendej*s" y sobre ello afirmó que en su contrato millonario para sumarse a LCDLF México estos looks polémicos no fueron parte de la negociación; sin embargo y a pesar de su humor, el comentario reveló las diferencias de salarios. Ante ello, la "perdida" no dudó en lanzar un fuerte reclamo.

"Yo no sé ustedes, pero en mi contrato no estaba (usar looks de gala), de un millón de pesos a la semana, está muy cabr*n", dijo mientras sus escuchas soltaron la carcajada.

El stand up de Paul Stanley causó sensación entre el público. (Foto: Captura de pantalla)

En el fondo se escuchó una voz cuestionando la versión de Paul Stanley con una pregunta en broma "¿te dieron sólo uno (millón)?" y con una cara de sorpresa no dudó en preguntarles por cuánto habían firmado. En el momento, Wendy Guevara se lanzó contra LCDLF México y gritó a todos: "¡Ay, no me digas eso porque mañana voy con la jefa!"; mientras que para calmar los ánimos, el conductor redujo la cantidad e inició con su show.