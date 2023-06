En exclusiva, Espinoza Paz habla de los corridos tumbados y confiesa si cantaría uno: "Me parece extraordinario"

Uno de los mayores exponentes de la música regional mexicana, sin duda alguna es Isidro Chávez, mejor conocido como Espinoza Paz quien se encuentra en promoción de su más reciente sencillo “Ciega por él” a dueto con Luis R Conriquez.

Además de este nuevo sencillo, el también llamado “Cantautor del pueblo” se encuentra muy feliz pues se presenta en la Arena CDMX el próximo 26 de agosto, sin embargo, su voz, también llegará a grandes recintos de Europa y El Heraldo Digital platicó en exclusiva con Espinoza Paz sobre este muchos temas más, como el éxito del que gozan actualmente los corridos tumbados .

¿Espinoza Paz cantará corridos tumbados?

En esta ocasión, cuestionamos a Espinoza Paz sobre la posibilidad que existe que él incursione al género más popular del momento, nos referimos a los corridos tumbados.

Ante esta pregunta, el intérprete de temas como “Un hombre normal” y “El próximo viernes” entre muchas otras más confesó que él no podría cantar este tipo de canciones que han llevado a Peso Pluma a liderar el top global de spotify en dos ocasiones, esto por una sola razón, pues Espinoza es un romántico empedernido.

“Yo pienso que, la música se tiene que parecer al que la canta al que lo transmite, yo soy romanticón, soy apasionado, creo que los jóvenes que están cantando esa música, se les escucha bonita, se les escucha bien, además que son como los creadores también del género, entonces no me queda más que aplaudirles y desearles mucho éxito y por abrir ese nicho en la música, que de alguna manera es una extensión de la música de guitarras…”, dijo Espinoza Paz

Foto: IG @espinozaaz

¿Los corridos tumbados tienen relación con Daddy Yankee?

Por otra parte, Espinoza asegura que tiene un gran respeto y admiración para todos aquellos intérpretes de los corridos tumbados pues es un gran trabajo el que hicieron ya que ellos inventaron este nuevo género músical y no cualquiera puede hacer eso.

Incluso el propio Espinoza Paz cree que él no hubiera podido crear un género nuevo, por lo que le parece un trabajo extraordinario, y recordó que algo similar sucedió con Daddy Yankee.

“Opinar sobre un género que no estaba y que lo inventaron y que lo hicieron sonar para mi eso me parece extraordinario y yo no sé si yo lo podría hacer, ¿me explico?, hay que darle su crédito a los chavalos que sintieron hacer un tipo de género, de música, de combinaciones de instrumentos y que lograron construirla, como cuando dicen que Daddy Yankee hizo el reggaetón y que empezó con él…”, dijo para El Heraldo Digital Espinoza Paz

¿Habrá corridos tumbados románticos?

Por otra parte, Espinoza cree que las letras que escuchamos actualmente en los corridos tumbados es algo que se vive, sin embargo, no descarta que más adelante se cree una extensión romántica de este tipo de música.

“Porque luego de ahí, acuérdate que luego vendrá una extensión y a lo mejor se hace un género romántico de esa misma extensión y bueno a mi me parece extraordinario, me parece muy bonito(...)” comentó Espinoza Paz

Finalmente, “El Cantautor del Pueblo” habló sobre aquellos que critican este género y piensan que no es una buena influencia para los niños, y es que Espinoza asegura que todo viene desde casa y cómo se eduque a los más pequeños del hogar.

“A algunas personas no les gusta, ‘no que los niños’, bueno pues no los dejen escucharlos, el aprendizaje viene de la familia, del hogar, de lo que uno es como padre, el ejemplo que se les dé a los chamacos”, finalizó.