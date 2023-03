Espinoza Paz confiesa que recibió bullying cuando lanzó su marca de perfume de catálogo

La fama de la que ahora goza Espinoza Paz lo llevó a ser uno de los invitados especiales para el programa “Tirando bola” en el que el anfitrión es Franco Escamilla, el sinaloense ahí dio a conocer algunos de los momentos más importantes de su vida y de su carrera artística pues cabe recordar que es considerado el “cantautor del pueblo” gracias a la popularidad de sus canciones.

Isidro Chávez Espinoza explicó cómo fue su paso por diversos programas de televisión y también cómo se dio la colaboración con una marca para lanzar su propia fragancia, aunque esto resulta prometedor en la vida de un joven que va empezando su desarrollo, fue motivo para que miles de personas le hicieran algunas burlas.

“Estamos muy emocionados de presentarles la nueva fragancia: Espinoza Paz Platino. ¡Consíguela ya llamando al 01 800 00 393 00 o entra a www.fuller.com.mx!”, anunciaban en las redes sociales de Fuller el 24 de noviembre del 2016.

Lo hizo en colaboración con una famosa marca. FullerMexico

Espinoza Paz explicó al comediante durante la charla, que la marca lo buscó directamente para invitarlo y él no dudó en aceptar, pues le pareció algo grandioso ya que trabajó de la mano con importantes personas y no fue algo a la ligera, aunque varias criticas mencionaban que el producto no era de primera calidad

“Me invitaron los de Fuller, la gente piensa que yo me levanté un día con las ganas de hacer un perfume, no, te hablan y te dicen: ‘podemos sacar un perfume con tu nombre’ sí, ‘te vamos a dar tanto de regalías ‘ ah pues con madre pues”, relató de primera instancia.

Además platicaron sobre el olor de los perfumes, Espinoza Paz puntualizó en que fue él quien eligió cuales serían las notas para cada una de las tres presentaciones disponibles y dijo que se apoyó de expertos en el tema que lo guiaron para que todo quedara a la perfección y ni de esa manera le dio el gusto a las personas.

“Ya te imaginas la carrilla de la raza, pozole con tamales, y a nopal con quien sabe qué, pero es parte del folklor mexicano, yo creo pues, yo creo que uno tiene que saber y tomar las cosas con madurez, hay raza que tiene talento para dar carrilla y hay que aguantar”, compartió Espinoza Paz.

Hubo tres ediciones. Captura de ebay

Actualmente el artista está en una de sus mejores etapas y disfrutando de todo lo que cosechó hace algunos años, además recorre México con su espectáculo en el que no pueden faltar canciones como “El próximo viernes”, “Hombre normal”, “Soltero Feliz, “Lo intentamos” y “La mushasha shula”.

Aún hay quien vende el producto en línea.

