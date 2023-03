Espinoza Paz tuvo que ver en la separación de Tania Rincón y este video lo comprueba

Espinoza Paz ahora no solamente es “El cantautor del pueblo”, también es quien da los mejores consejos de vida para sus fanáticos y a los famosos con los que platica, tal y como lo hizo durante su participación en “La Caminera”, un programa de radio en donde estuvo como invitado de Fer Gay, Fran Hevia y Tania Rincón.

En esta ocasión Espinoza Paz fue cuestionado sobre varios aspectos de su vida profesional y artística y no desaprovechó la oportunidad de dar a conocer su forma de ver las relaciones, esto dejó pensando a más de una persona de la audiencia y sobre todo a Tania Rincón, quien hasta derramó unas cuantas lágrimas.

Daniel y Tania están separados desde enero del 2023. IG/taniarin

Hay que destacar que Espinoza Paz estuvo con los locutores hace cinco meses, antes de que Tania Rincón anunciara públicamente su separación de Daniel Pérez, según en buenos términos ya que ambos buscan el bienestar de sus hijos, puesto que ahora se especula que el cantante sinaloense tuvo algo que ver en el proceso y decisión de la comunicadora, pues las palabras del grupero llegaron a tocar fibras sensibles.

¿Qué dijo Espinoza Paz?

En la entrevista, Espinoza Paz fue cuestionado sobre algo que le molestara de su pareja y él muy seguro de su respuesta dijo: “no me molesta nada”, ante el asombro de los presentes decidió ampliar el comentario y contó la razón por la que piensa de dicha manera, esto dejó anonadada a Tania Rincón.

“Yo creo que cuando tú eliges con quien compartir tus días, pues ya sabes si vas a querer cambiar gente, o quejarte después de cómo es alguien, pues elige alguien más, no andes cambiando gente, no pierdas el tiempo”, externó.

Al terminar su participación, Espinoza Paz preguntó a Tania el por qué se quedaba pensando y si todo estaba bien y ella puntualizó: “Pues porque uno a veces se tarda en entender eso (…), y uno quiere hacer responsable de la felicidad de la otra persona y luego ya entiendes y te cae el veinte”, agregó con la voz entre cortada.

Espinoza Paz amplificó sus palabras y dijo que nada es más relevante que el amor propio: “No hija mía, no hagas eso, nadie debe de ser más importante que tú. Escúchame desde el momento que quieres cambiar a alguien para no perderlo desde ahí estás equivocado, ya no estás haciendo eso por ti sino por el otro, porque crees que lo necesitas”, y luego pidió a Tania que no llorara a lo que ella respondió que era una especie de terapia que le estaba haciendo muy bien.

Espinoza Paz está casado, pero se sabe poco de su pareja. IG/espinozapaz

Seguir leyendo

Espinoza Paz busca que Luis Miguel “El sol de México” le grabe esta canción, asegura que sería un éxito