Leonardo Aguilar escribió la canción más pícara y divertida de su disco junto a Espinoza Paz y así suena

Leonardo Aguilar se perfila para ser uno de los grandes cantantes y exponentes de la música regional mexicana, pero además es un gran autor de canciones, por eso se juntó con Espinoza Paz, otro de los más importantes compositores, las estrellas de la pluma se reunieron para crear uno de los éxitos del nuevo álbum del “gallo fino”.

En un video en su cuenta oficial en Instagram, Leonardo Aguilar explicó todo lo referente a “Por eso tú”, el proyecto en el que colaboraron. El joven de 23 años manifestó que es una de las canciones más divertidas que integran “Y lo volví a hacer”, disco que ya está tomando popularidad en plataformas de música.

“’Por eso tú’, una canción que escribí junto con Espinoza Paz hablando sobre las chavas que nomas dan problemas y ya punto, que no quieres tener una chava así cerca, por eso dice ‘por eso tú te quedarás solita, no quiero fresitas’ habla sobre un hartazgo tan profundo que le dices hasta lo que no, esta canción me salió así, ni la pensé, divertidísima , igual muy bien recibida en ‘Jaripeo sin fronteras’ en los espectáculos donde me presento, con banda, pícara, movida, divertida, la tienen que escuchar”, dice Leonardo Aguilar.