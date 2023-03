VIDEO | Espinoza Paz confiesa cómo fue el día que le apuntaron con un cuerno de chivo y casi perdía la vida

Espinoza Paz, el llamado “Cantautor del pueblo” fue el invitado especial para el programa dos de la temporada siete de “Tirando Bola”, el segmento en YouTube de Franco Escamilla en el que el comediante juega billar con alguna celebridad mientras sostienen una plática sobre la vida personal y la carrera de ambos.

El originario de Angostura, Sinaloa dejó claro que aunque lo de él no es el billar, todavía tiene bastantes anécdotas para compartir con las personas que están interesados en conocer cómo fue que aquel niño humilde y soñador se convirtió en uno de los gruperos más importantes en la escena a nivel nacional e internacional.

Durante la plática, los famosos charlaron sobre música, miedos, sueños y también tocaron el tema de las armas de fuego, Franco Escamilla cuestionó a Isidro Chávez, nombre real de Espinoza Paz sobre si en algún momento había tenido contacto directo con alguna pistola y la respuesta que recibió fue sorprendente.

“A mi una vez me pusieron un cuerno de chivo aquí (toca su cabeza), eran seis mayos, uno si me lo tenía aquí (cabeza) el cuerno y me decía ‘¿quién eres?’”, contó el intérprete de “El próximo viernes” en la grabación.

Espinoza Paz aseguró que lo apuntaron en la cabeza. Captura de video

Espinoza recordó que ese día era un 12 de diciembre del 2008 y vio su vida pasar en un segundo, en ese entonces la estrella apenas era reconocido por escribir algunas canciones, todavía no figuraba como cantante por lo que no pudo hacer uso de la fama que ahora tiene para que lo reconocieran y se dieran cuenta que no era la persona que buscaban.

“Yo le dije ‘soy compositor’, no sé si me entendió, me pegaron una maltratada. Se siente bien feo cuando tu estás en la camioneta y te apuntan desde lejecitos y luego dices ‘dame chanza de decirte quien soy, yo no soy quien estás pensando y viene acercándose y dices ‘no me tires hasta que no te diga que no soy quien estás pensando”, contó el músico.

Para finalizar su anécdota Espinoza Paz dijo que los involucrados creyeron en su palabra y lo dejaron libre, también añadió que es una de las peores experiencias que ha sufrido a lo largo de su vida, pero puntualizó en que ahora piensa que tuvo una buena reacción ante ese momento, pues asegura que ha valido la pena no pelear o mostrar una actitud arrogante, pues lo importante era regresar sano a casa.

Seguir leyendo

Espinoza Paz tuvo que ver en la separación de Tania Rincón y este video lo comprueba