Espinoza Paz: "Yo no quiero ser youtuber, yo quiero hacer música"

En entrevista con Paulina Greenham en "Esta mañana" de El Heraldo Media Group, el cantautor mexicano Espinoza Paz compartió cómo surgió su más reciente sencillo “La mushasha shula”, que se ubica en los primeros lugares en México, específicamente en MonitorLatino.

"Yo la hice porque tenía ganas de divertirme, primero le dije a un amigo autor que la hiciera él, que diga mucho "sh, sh, sh", que es de Chihuahua él, entonces un día yo me puse a jugar en el estudio y salió esa canción", describió.

Reveló que ha habido gente que le ha sugerido hacer música más moderna; sin embargo, para él es importante hacer lo que lo divierte.

El intérprete mexicano de "soltero feliz" y "perdí la pose", aseguró que él no busca ser youtuber, sino hacer música.

"Si voy a bailar, procuro no ir tan allá, me muevo poquito, que se pierda mi personalidad, no soy muy bailador", expresó.

Asegura que su madre siempre confió en su talento para ser cantante. Foto: Especial

Dijo que en Colombia lo va a ver todo tipo de público, ya que el mariachis es muy popular en todos los estratos sociales y él comenzó con mariachi.

La importancia de creer en uno mismo

Espinoza Paz comentó que algo que lo ayudó mucho en su desarrollo como artista, fue que en su infancia tuvo todo el apoyo y la fe de su mamá, pero además hubo otras personas de su entorno que notaron su talento.

"Mi mamá Paz Espinoza, todos los días decía 'mi hijo es artista', con quien llegara, y en su mirada, yo notaba que ella lo veía como si fuera real, yo tenía 6, 7, 8 años".

Señaló que él nació componiendo canciones, pero empezó a creer que podía hacerlo verdaderamente porque la gente se lo decía.

