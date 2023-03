Espinoza Paz confiesa cuántos miles de canciones ha escrito en su carrera ¡es impresionante!

No es secreto que Espinoza Paz es uno de los cantantes y compositores con más fama, sus creaciones no sólo son interpretadas por él, también hay decenas de estrellas del regional mexicano y de otros géneros que retoman sus letras para grabarlas y convertirlas en un éxito musical para radio y redes sociales.

Pero una de las incógnitas mayores que tenían sus seguidores es la cantidad de canciones que ha compuesto a lo largo de su vida, pues se sabe que Isidro Chávez Espinoza, nombre real de la estrella escribe en cualquier momento de la vida, ya sea mientras va en el auto, cuando platica con algún amigo o familia, al estar en la calle, en repetidos momentos ha declarado que todo segundo es perfecto para que llegue la inspiración.

Durante una participación en el programa “Miembros al Aire” el originario de Angostura, Sinaloa comentó que no tiene la cantidad exacta de las canciones que ha llevado a cabo, pero que si pudiesen ser más de 4 mil o incluso 5 mil, aunque no todas han sido grabadas ni por él o alguno de sus colegas famosos.

“Grabado, se han grabado algunas mil yo creo, pero escritas, voy a decir una tontería porque a lo mejor no me la van a creen y no tienen por qué creer mérmela, pero escritas yo creo que tienen que ser algunas 4 mil o 5 mil”, sostuvo Espinoza Paz ante el asombro de los conductores de la emisión.