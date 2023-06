Tras llamar "Rey cucaracho" a Luis Miguel, Aracely Arámbula es criticada por Carmen Campuzano: "La ropa sucia se lava en casa"

Desde hace algunas semanas, Aracely Arámbula ha dado mucho de qué hablar, luego que la actriz llamó “Rey cucaracho” a Luis Miguel quien fue su gran amor y es padre de sus hijos, desde entonces la también cantante ha sido blanco de críticas.

Y es que, figuras como Carmen Campuzano han sido cuestionadas sobre lo que piensan de la forma de referirse de Aracely Arámbula al padre de sus hijos, por lo que la modelo sin pelos en la lengua respondió contundente y además de asegurar que no está de acuerdo con lo que dijo la actriz, le envió un mensaje fuerte.

¿Qué le dijo Carmen Campuzano a Aracely Arámbula?

Quien fuera expareja de Andrés García, platicó con los medios de comunicación y ahí la cuestionaron sobre las declaraciones de “La Chule” como le dicen de cariño a Aracely Arámbula, por lo que Campuzano dijo querer mucho a su amiga pero que no estaba de acuerdo con lo que había dicho pues es un mal ejemplo para los hijos que tiene con “El Sol de México”.

“Yo quiero mucho a ‘La Chule’, pero no está correcto que le diga así. Yo creo que es un término que no está correcto porque eso es lo que le está enseñando a sus hijos. Creo que de ahí debemos de partir”, dijo.

Por otra parte, la ex modelo habló de Luis Miguel a quien conoce bien y que además admira, pues asegura que ella jamás podría faltarle al respeto de esa manera ya que es un artista que ha sabido seguir en el gusto del público durante varias décadas y como cantante ella se quita el sombrero ante su talento.

Sin embargo, Campuzano hace referencia a la vida privada de “El Sol” y da como consejo que “la ropa sucia se lava en casa”, por lo que cree que las declaraciones que hizo Arámbula tuvo que quedárselas en privado.

Finalmente, Campuzano deja claro que no tiene nada en contra de Arámbula, y que finalmente ella no tiene el derecho de meterse en la vida privada de la ex de Luis Miguel.

"Yo no tengo nada en contra de ella porque somos del mismo género y es muy su lucha el pelear ciertas cosas que han estado ausentes de Luis Miguel. Yo no soy quien para decirle de esa manera y aparte para meterme en su vida privada", concluyó.

Luego de presentar esta nota, los conductores de Ventaneando se pronunciaron al respecto y le recuerda a Carmen Campuzano que ella al igual que Luis Miguel también abandonó a sus hijas siendo tan solo unas niñas.

Mientras que Rosario Murrieta dijo que no se deben confundir las cosas, pues una cosa es que admire al artista exitoso que es Luis Miguel y otro que no se vea claro el mal padre que es pues no solo no da una pensión alimenticia a los hijos que tuvo con Aracely Arámbula sino que tampoco los procura emocionalmente.