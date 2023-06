Michelle Salas no aguanta la risa al saber que Aracely Arámbula llamó “Rey cucaracho” a Luis Miguel

Fue hace tan solo unas semanas cuando se viralizó el momento en el que Aracely Arámbula durante una presentación del coach de vida Jorge Lozano la actriz se refirió a Luis Miguel como “El Rey Cucaracho”, desde entonces dicho video le ha dado la vuelta al mundo.

Ante esta situación, representantes de la prensa abordaron a Michelle Salas hija de Luis Miguel par cuestionarla sobre lo que dijo quien fuera su madrastra hace unos años, sin embargo, la hija mayor de “El Sol de México” al escuchar dichas dichas declaraciones solo optó por reír.

Michelle Salas se ríe de “el Rey Cucaracho”

Tal y como lo mencionamos al inicio de esta nota, Aracely Arámbula sostuvo una relación sentimental con Luis Miguel por allá del año 2005, algunos aseguran que la pareja llegó al altar, sin embargo, el amor se terminó cuatro años más tarde y desde entonces la actriz ha confirmado en diversas ocasiones que “El Sol de México” no se hace cargo de sus hijos.

Además de lo anterior, es bien sabido que Aracely Arámbula si batalló para olvidar a quien fuera el amor de su vida, y que ahora lo llamó “cucaracho”, pues fue durante la conferencia de Jorge Lozano que la actriz dejó claro a las mujeres que estaban presentes que todas pueden superar a un mal amor, pues si ella pudo superar a su ex todas pueden.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo Aracely Arámbula

Desde entonces las declaraciones de la actriz se hicieron virales, por lo que la prensa cuestionó a Michelle Salas sobre lo que dijo Aracely Arámbula, sin embargo, la experta en moda dijo no haber visto ni escuchado lo que dijo la madre de sus medios hermanos.

“No lo he visto (risas) ¿dónde dijo eso?, ¡ay Dios! qué risa, pues yo creo que lo dijo de broma, no sé es que no lo vi”, dijo Michelle Salas

Por otra parte Michelle también fue cuestionada sobre la pensión alimenticia con la que supuestamente no cumple “El Sol”, sin embargo, no quiso hablar sobre el tema pues asegura que a ella no le corresponde dar esa información.

¿Luis Miguel la entregará en el altar?

Por otra parte en la misma entrevista, Salas reveló estar muy feliz con su próxima boda, sin embargo, la experta en moda aún no comienza a ver pequeños detalles de su unión ya que asegura no ha tenido mucho tiempo.

Sin embargo, Michelle Salas confirmó a los reporteros que toda su familia va a estar invitada a ese momento tan especial de su vida, incluyendo a su padre.

Ante esto, reporteros preguntaron a Michelle si deseaba que Luis Miguel la entregue en el altar como se acostumbra en nuestro país, pero la también modelo aún no lo tiene claro.