Aracely Arámbula niega que sus hijos convivan con Luis Miguel: "Que poca vergüenza"

Aracely Arámbula reaccionó a la reciente información sobre que Luis Miguel convivía con sus hijos, Miguel y Daniel, algunas veces, pues la actriz tomó sus redes sociales para negar esta versión. La protagonista de telenovelas ha tratado de estar alejada de los escándalos con su ex pareja, pero esta vez sorprendió al romper el silencio y desmentir que "El Sol de México" sea cercano a los adolescentes, a los que presuntamente, señalan diferentes fuentes, nunca ve.

Hace unos días, la viuda del fallecido ex manager de Luis Miguel, Hugo López, Lucía Miranda apareció en un famoso programa de espectáculos para hablar del intérprete de "La incondicional" y aseguró que el cantante sí está en contacto con sus hijos con Arámbula. “Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir”, destacó en conversación con "De primera mano".

Aracely Arámbula explota y desmiente que Luis Miguel procure a sus hijos

Como era de esperarse la información fue replicada por diferentes medios, por lo que llegó a manos de Aracely Arámbula, quien como pocas veces explotó y ocupó sus redes sociales para desmentir la información. Fue por medio de su cuenta de Instagram que "La Chule", como es conocida la artista, destacó que no son verdad las declaraciones de la mujer, por lo que resaltó la "poca vergüenza" que tiene para decir rumores.

Aracely Arámbula niega que Luis Miguel conviva con sus hijos Foto: Captura de pantalla

"¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir!”, escribió la protagonista de "La madrastra", quien en la plataforma de Meta colocó una nota en la que se hacía referencia a los comentarios de la viuda del ex manager de "Luismi". Aracely también dejó muy en claro que no ha engañado a nadie con temas que involucren a Miguel y Daniel, de 16 y 14 años, respectivamente. “Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”, concluyó.

Con esta imagen, la actriz y cantante deja claro que Luis Miguel no ha visto a sus hijos, aunque no ha dado a conocer desde cuando no tiene contacto con ellos, muchos periodistas de espectáculos aseguran que el distanciamiento se dio desde que los artistas separaron en 2009. En tanto, el intérprete de "La Bikina" ha sido duramente criticado, ya que mientas consiente a las hijas de su novia Paloma Cuevas, no procura a sus propios vástagos.