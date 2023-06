"A mí no me gusta": Niurka se lanza contra la imagen de Luis Miguel y apoya a Aracely Arámbula

Niurka se volvió a lanzar contra Luis Miguel, pues esta vez aseguró que no le gusta como hombre: asimismo, aprovechó para mandar un menaje de apoyo para Aracely Arambula, después de que esta dijera que el cantante es "El rey cucaracho". La vedette cubana se ha mostrado en contra de la actitud del intérprete de "La incondicional", por lo que ahora que se encuentra promocionando su gira se le ha preguntado sobre qué piensa de él, sorprendiendo con sus respuestas.

Niurka rechaza ir a un concierto de Luis Miguel

La actriz se encontró con la prensa recientemente y se le preguntó si deseaba ir a ver a "El Sol de México" en uno de sus conciertos, ahora que regresará con "Luis Miguel TOUR 2023". La también la intérprete de "La Emperadora" admitió que aunque disfruta la música del artista, no pagaría un boleto para irlo a ver, pues es un hombre que no le atrae.

La actriz se vuelve a lanzar contra Luis Miguel Foto: Especial

“A mí no me gusta él, me gustan sus canciones, su voz extraordinaria pero igual puedo comprarla donde quiera”, dijo la cantante a los medios de comunicación. “Como artista, físicamente ir a un concierto no", agregó Niurka, quien ha sido muy frontal sobre su opinión sobre Luis Miguel, pues no es la primera vez que lo ataca, ya que hace unas semanas manifestó que no le gusta cómo ha tratado a las mujeres, sobre todo a Aracely Arámbula, a la cual volvió a defender.

"Para nada, ni me excita, ni me convence él nada, sobre todo desde saber lo feo que ha sido con tantas mujeres en la vida...”, destacó la exesposa de Juan Osorio, quien agregó que tampoco es de su agrado su comportamiento con sus hijos, Miguel y Daniel. “Y con sus hijos que es mal padre, entonces no, él a mí no me mueve, no le creo nada, él no es un hombre que a mí me produzca absolutamente nada”, resaltó.

Al preguntarle si está de acuerdo con la protagonista de "La Doña" sobre llamar "rey cucaracho" al intérprete de "Ahora te puedes marchar", la vedette, de 55 años, sólo se limitó a comentar: "Si yo si le llamaría igual que Ara, el rey cucaracho”. Es así como Niurka le vuelve a mostrar su apoyo a la estrella de telenovelas, quien se dice que ha luchado por varios años porque el cantante le de una pensión alimenticia a sus dos hijos.

La cubana asegura que no pagaría un boleto por ver a Luis Miguel Foto: Especial

Hace un par de semanas se hizo viral un video de Aracely Arámbula en el que asistió al show de Jorge Lozano por el día de las madres llamada ‘Estado Civil. En el clip se observa como le dan la palabra a la intérprete, de 48 años, quien se levantó de su asiento para darle ánimos a todas las asistentes al decir: “Mamacitas si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”. De acuerdo a varios fans, esa frase era una indirecta para Luis Miguel, que supuestamente no ha visto a sus hijos ni los procura.