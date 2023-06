Paco Stanley: ¿quién es Jorge Gil, "El Menonita", tercer implicado en su asesinato?

Este 7 de junio se cumplieron 24 años del asesinato de Paco Stanley. A pesar de que tiene más de dos décadas el caso, aún quedan muchas incógnitas sobre qué fue lo que pasó y los motivos que llevaron a que el actor, comediante y conductor perdiera la vida a manos de personas armadas. Aunque hay muchos personajes involucrados, pocas personas recuerdan a Jorge Gil, quien también llegó a ser conocido como "El Menonita", el tercer implicado en este suceso.

Así fue el día del asesinato de Paco Stanley

El lunes 7 de junio de 1999, el presentador de televisión terminó la emisión de su programa matutino "Una tras otra" en TV Azteca, y se fue al restaurante "El Charco de las Ranas" acompañado por su amigo y colaborador Mario Bezares, la edecán Paola Durante y el reportero Jorge Gil. Debido a que era un lugar concurrido, nunca nadie se imaginó lo que pasaría momentos más tarde, ya que después de que salió del lugar fue acribillado.

De acuerdo a los reportes, Stanley y Gil subieron a la camioneta Lincoln Navigator modelo 97, mientras tanto, "Mayito", como le decían de cariño se quedó a contestar una llamada y posteriormente entró al baño, al mismo tiempo que la modelo uruguaya se mantuvo sentada en la mesa. Fue en ese momento cuando un hombre se acercó al vehículo y comenzó a disparar contra del presentador de televisión.

Fueron más de 20 disparos hacia su camioneta, cuatro de ellos directos al conductor de "Pácatelas": tres balas atravesaron su cuerpo y una se quedó en el cráneo. Paco Stanley falleció en el lugar, sin embargo, no fue el único afectado, ya que un agente de seguros también perdió la vida y su esposa quedó gravemente herida, al igual que uno de los acomodadores de autos; mientras que su colaborador Jorge Gil fue herido en la pierna.

¿Quién es Jorge Gil y por qué estuvo implicado en la muerte de Paco Stanley?

Tras la muerte del conductor de "Pácatelas", su amigo Mario Bezares y la modelo Paola Durante, quienes habían trabajado con él en algunos programas, fueron señalados como cómplices del ataque a mano armada. Ambos fueron detenidos por presuntamente haber participado en caso en colusión de Erasmo Pérez Garnica alias "El Cholo", José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón. Sin embargo, las celebridades de televisión sólo estuvieron dos años en la cárcel y salieron por falta de pruebas.

Por su parte, Jorge Gil, a quien Paco llamaba "El Menonita" y era parte de la sección de espectáculos, decidió alejarse del medio artístico. En el año 2000, publicó el libro "Mi Verdad: 7 de junio de 1999", en el que además de dar su testimonio, también reveló que las cosas entre Stanley y Bazares ya no estaban bien, por lo que siempre dudo que Mario no estuviera involucrado en aquel ataque.

Foto: Especial

En 2016, Gil publicó una anécdota para recordar aquel fatal suceso. “Paco giró su cabeza y alcanzó a gritar un prolongado '¡No!', que taladró mis oídos… Un primer balazo cimbró la realidad, me salpicó de su sangre, el toldo, mi cara y camisa. No entendía que pasaba y vino un segundo disparo a una mínima distancia de la cabeza de Paco; éste entro por el cuello y destrozo su dentadura. Un tercero... y el miedo que me paralizó me llevó a reaccionar", mencionó el ex comunicador.

"Sabiendo que por la inercia vendría un cuarto, y así fue, en fracción de segundos intenté protegerme, las balas venían ya en otra dirección, el peligro era mayúsculo, porque sentía los zumbidos por todos lados. Lamentablemente este recuerdo triste y duro siempre me acompaña, y más en estas fechas en donde la mente lo revive con todos sus detalles”, resaltó aquella vez, para después ya no hacerse presente en los medios.