“Lamento que hoy tu vida sea morbo”: así recordó Paul Stanley a su papá, Paco Stanley, a 24 años de su asesinato

Este miércoles 7 de junio se conmemora el aniversario luctuoso número 24 de Paco Stanley y su hijo menor, Paul Stanley, no dejó pasar desapercibida la fecha y utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su padre, además, de paso también criticó todas las producciones que se están realizando en torno al homicidio del querido “Pacorro”.

Cabe mencionar que, Paul Stanley actualmente se encuentra participando en “La Casa de los Famosos México”, sin embargo, todo parece indicar que, previendo el aniversario luctuoso de su padre, dejó escrito un texto para recordar al emblemático presentador a través de sus redes sociales, además también aprovechó para recordar a su hermano mayor, Paco, quien también perdió la vida a causa de un infarto.

Para acompañar su texto, Paul Stanley publicó un video de un fragmento de uno de los exitosos programas de Paco Stanley en el que precisamente aparece con su hijo mayor, Paco, quien también salió tundido por su padre pues lo llamó fodongo, además, el querido conductor también habló de su “otro hijo”, pero no aclaró si se refería a Paul o a su medio hermano mayor que también lleva el nombre de su padre.

“Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra, pero no se olvida ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí” comenzó su texto Paul Stanley, quien como se dijo antes, actualmente se encuentra participando en “La Casa de los Famosos México” donde es uno de los favoritos para llevarse el jugoso premio de cuatro millones de pesos.

En otro momento de su texto, Paul Stanley aprovechó para reiterarle su cariño a su padre y soltó un comentario en el que de nueva cuenta mostró su inconformidad con las producciones que se están realizando en torno al homicidio de Paco Stanley como “la bio serie de Amazon Prime” y el documental llamado “El show, crónica de un asesinato'.

“No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras ¡Eres eterno! Los amo, siempre en mí, Paul” finalizó su texto el conductor de “Hoy”.

¿Cómo fue la relación de Paul Stanley y Paco Stanley?

La relación entre Paco Stanley y Paul Stanley fue sumamente compleja pues el ahora conductor de “Hoy” fue producto de una relación extramarital del titular de programa como “Pácatelas” y “Ándale” con Mónica Durruti y durante varios años el también locutor decidió mantener oculta la existencia de su hijo menor.

Paul Stanley tenía 13 años cuando su padre fue asesinado. Foto: Especial

De acuerdo con las propias declaraciones de Paul Stanley, la relación con su padre no fue tan cercana como él hubiera querido, sin embargo, también ha referido que el poco tiempo que pasaron juntos fue de mucha calidad pues pudo generar recuerdos imborrables, además, como lo manifestó en su texto, le tenía un cariño inmenso por lo que el homicidio de su padre fue uno de los golpes más duros de su vida.