Alfredo Adame se lanza contra Paul Stanley y La Casa de Los Famosos México

Hasta hace unos meses se creía que “La Casa de los Famosos México” marcaría el regreso estelar a Televisa de Alfredo Adame, sin embargo, esto no ocurrió y fue el propio actor quien confesó el motivo por el que finalmente no participó en el mencionado reality show al que le auguró un fracaso total, además, el polémico actor también aprovechó para arremeter en contra de Paul Stanley quien sí está compitiendo por el jugoso premio de cuatro millones de pesos.

Fue durante un encuentro con distintos medios de comunicación donde Alfredo Adame fue cuestionado sobre el motivo por el que ya no participó en “La Casa de los Famosos México” como se tenía previsto y el actor confesó que la razón era simple, pues señaló que desde hace mucho Televisa lo vetó, pero ,mencionó que estuvieron coqueteando con él para que no participara en ningún otro reality show, no obstante, al final lo dejaron sin nada, pero el también político aseguró que la televisora propiedad de Emilio Azcárraga “se dio un tiro en el pie” al no incluirlo pues se autonombró el rey del rating.

Al autonombrado "Golden Boy" está vetado de Televisa desde 2017. Foto: Especial

“Yo estoy vetado desde hace mucho, el día que les renuncié me vetaron y luego me volvieron a llamar yo creo como distractores para que no fuera a “La Casa de los Famosos” de la otra empresa, ya ven que yo fui a “Soy Famoso, Sáquenme de aquí”, y gané con 13 millones 874 414 votos, en la vida de los reality shows nadie había ganado por más de dos millones de votos, tremendo exitazo y no solo soy el rey de los realities, soy el rey de los ratings”, comentó Alfredo Adame.

¿Qué piensa Alfredo Adame de La Casa de los Famosos México?

Al ser cuestionado sobre lo que le augura a “La Casa de los Famosos México”, el exconductor de “Hoy” simplemente demeritó el reality show e insinuó que a nadie le interesa ver la vida de los participantes, en especial la de Paul Stanley, con quien no lleva una muy buena relación pues el también actor ha hecho mofa de los escándalos de Alfredo Adame en distintas ocasiones.

“Pues no sé, qué auguran ustedes, ¿a ti te interesa ver a Paul Stanley? Y pues bueno creo que se amarraron la soga ellos mismos (Televisa), se pegaron un tiro en el pie, pero bueno, yo no soy nadie para decir, no soy mejor ni peor que nadie, yo soy igualito y lo único que hago es competir lealmente”, sentenció Alfredo Adame.

Para finalizar, Alfredo Adame señaló que se encuentra muy feliz lejos de las filas de Televisa y hasta detalló que desde que dejó la mencionada empresa televisiva sus ingresos comenzaron a aumentar de manera considerable pues aseguró que comenzó a ganar hasta cinco veces más de lo que le pagaban en la televisora, no obstante, señaló que dichos ingresos los dona a distintas fundaciones pues el tema económico no es una preocupación para él.