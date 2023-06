Alfredo Adame se vuelve a pelear en la calle: "Solo te la estoy mentando a ti"

Alfredo Adame no deja de estar en la polémica, pues nuevamente se volvió a pelear en la calle con un sujeto. De acuerdo al video que se compartió en redes sociales, el actor se encontraba dando una entrevista a la prensa, cuando de repente un adulto mayor se acercó al lugar para hacerse de palabras con el también ex conductor de Hoy, quien, como era de esperarse, contestó a las agresiones, no obstante, se mantuvo en su lugar y evitó una confrontación más grande.

La ex estrella de televisión acudió a la reinauguración de un establecimiento de memelas, de la que ahora es padrino. En el lugar se encontró con la prensa, sin embargo, antes de que pudiera establecer algún diálogo con los periodistas, un señor desde la calle le empezó a gritar. De acuerdo a lo que se puede ver en el video capturado por Eden Dorantes, Adame reaccionó de forma violenta a los comentarios del hombre y comenzaron a armar un zafarrancho en el sitio.

"¿Qué quieres cabrón?, a ti te la estoy mentando pend*jo", se escucha decir al artista en el video, mientras que el señor lo empieza a confrontar gritándole: "Lo que quieras, ¡Vas!, se la estás mentando a todos"; en tanto, Alfredo Adame le responde "Solo te la estoy mentando a ti". Debido a que entre el sujeto y el histrión, de 64 años, se encontraban los miembros de la prensa, la situación no llegó a más, ya que solamente se pelearon a gritos.

Alfredo Adame explota contra su hijo Sebastián

Después de la trifulca con la persona que se encontró, los medios comenzaron a hablar con él y aunque estuvo más tranquilo al principio revelando sus próximos proyectos, después explotó cuando comenzó a despotricar contra su propio hijo Sebastián Adame, a quien dijo le va a quitar el apellido. Hay que resaltar que la pelea que mantiene con su vástago se debe a que mientras Alfredo asegura que lo apoyó cuando él le informó que era homosexual, el joven mantiene que esa versión no es real, y que por el contrario le faltó al respeto.

"No es mi hijo. Cuando me lo dijo (que era gay) le dije 'te amo, te quiero, te respeto' y todo el rollo, así lo hice. Y luego salió ahí diciendo mentiras y tonterías", destacó el ex conductor del matutino de Televisa, quien en todo momento se refirió a su hijo como Sebastián Banquells: "No es Adame, le quité el apellido", contestó cuando los periodistas le preguntaron la razón por la que no mencionaba el vinculo familiar con su descendiente.

En tanto, también recalcó que asistirá a la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, de la cual es uno de los invitados especiales por parte de un comité organizador. Alfredo Adame habló sobre el rechazo que tuvo por varios miembros de la comunidad LGBTTTIQA+ y dijo que una gran parte lo apoya. "Yo no me expreso mal de la comunidad, yo me expreso mal de estos jotos, cochinos que me atacan, de esos cerdos que me atacan, porque yo siempre he sido cortés y caballero, por dignidad y honor".