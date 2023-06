Nadia Jémez: ella es la bella influencer relacionada con Gerard Piqué

Durante los últimos días el nombre de Nadia Jémez ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que fue relacionada con Gerard Piqué pues ella misma confesó que tuvieron una incómoda cita en la que asegura que el ex de Shakira la hizo pasar una tremenda vergüenza y aunque la relación entre ambas personalidades no prosperó en plataformas digitales ha surgido un gran interés por saber más a fondo sobre la bella influencer.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue la propia influencer la que destapó que tuvo una cita con Gerard Piqué, sin embargo, no especificó cuándo es que esta ocurrió por lo que se comenzó a especular que pudo haberle sido infiel a Clara Chía Martí o incluso a la propia Shakira, no obstante, lo que sí quedó claro es que el exdefensor del Barcelona simplemente le pareció una persona de poco fiar y sumamente maleducada e irrespetuosa con otras personas por lo que su primera cita fue debut y despedida.

Nadia Jémez aseguró que Piqué no le inspira confianza. Foto: IG: nadiajemez

“Una vez yo iba con él en el coche y le pareció absolutamente bien saltarse todos los semáforos de la Diagonal porque le pareció correcto y entrar a prácticamente ciento y pico de velocidad en un parking, entonces, el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira, no puedes entrar así’ y él le contestó de una manera, ‘sí, vale, cómprate un amigo y no sé qué y no sé cuánto’ y yo diciendo ‘por favor que me saquen de aquí, ¿qué hago aquí?’ no me lo podía creer, una vergüenza, me hizo pasar una vergüenza, no es una persona que me inspire confianza, pero ha sido la primera y última vez que me he visto con esta persona”, refirió Nadia Jémez sobre Gerard Piqué.

Como se dijo antes, Nadia Jémez no reveló más detalles sobre esta cita con Gerard Pique, sin embargo, el nombre del ex de Shakira salió a colación debido a que señaló que tan to él como Ibai Llanos influían mucho en su relación con Javi Ruiz “XBuyer”, quien es dueño de un equipo de la Kings League y con quien hasta hace unas semanas tenía un romance, lo cual dejó aún más mal parado al exseleccionado español pues habría tratado de conquistar a la novia de uno de sus amigos.

Nadia Jémez sorprendió a todos con su polémica anécdota con Piqué. Foto: IG: nadiajemez

¿Quién es Nadia Jémez?

Nadia Jémez Rocha es originaria de España donde nació el 16 de octubre de 1999, por lo que actualmente tiene 23 años de edad, sus padres son el exfutbolista y ahora director técnico, Paco Jémez, quien hace unos años dirigió al Cruz Azul en México, mientras que su madre es la famosa modelo Vaneska Rocha, de quien heredó su arrolladora belleza.

Nadia Jémez tiene más de 300 mil seguidores en Instagra. Foto: IG: nadiajemez

Actualmente, Nadia Jémez se desempeña como influencer y es todo un fenómeno en redes sociales donde genera contenido para distintas plataformas, además, ha tenido múltiples coqueteos con el modelaje y hace algunos meses participó en un reality show español y respecto a su formación académica se sabe que tiene un doble grado en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad, no obstante, nunca ha ejercido su profesión y como se dijo antes actualmente se encuentra soltera luego de su mediático romance con “XBuyer”.