Gerard Piqué y Clara Chía a juicio, demandan a paparazzi por presunto acoso

Gerard Piqué ha sido blanco de críticas desde que se destapó la infidelidad a Shakira y nuevo romance con Clara Chía Martí, de 23 años. Esta vez se encuentra de nuevo en el ojo del huracán aunque no por algo relacionado con la cantante, sino por su llegada a los juzgados en Barcelona tras la denuncia presentada contra el paparazzi Jordi Martín.

El pasado 10 de mayo el exjugador del FC Barcelona presentó una denuncia contra Jordi Martí -conocido como el paparazzi de confianza de Shakira-, luego de que presuntamente intentara retratarlo junto a Clara Chía en una zona privada del estacionamiento en su empresa Kosmos el día 4 del mismo mes. El periodista negó las acusaciones asegurando que él sólo trabaja en vía pública.

Pareja llega a los juzgados

La mañana de este miércoles 7 de junio ambas partes llegaron a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para realizar su declaración en la que la pareja da detalles del supuesto asedio del que han sido blanco por parte de Jordi Martín en el último año. Para ello, habrían solicitado protección especial al llegar a los juzgados con la intención de que el periodista no pudiera acercarse a ellos.

El paparazzi detalló para el programa “El Gordo y la Flaca” que la declaración de ambas partes se realizó en salas diferentes, pues la pareja solicitó no tener contacto él. Aunque indicó que Clara Chía habría “montado un show”, pues rompió en llanto y dijo sentirse mareada mientras detallaba que no podía salir a restaurantes por el asedio de Martín y que, ante esto, su madre debía llevarle de comer a su lugar de trabajo.

En entrevista para Europa Press, Jordi Martín indicó que no procederá la orden de alejamiento que solicitó la pareja contra él y en la que pedían no se acercara a menos de 3000 metros. “Estamos muy contentos porque el Ministerio Fiscal en su informe final ha solicitado que no se interponga esa orden. Aún queda por salir el auto, pero entendemos que será favorable a nuestras peticiones”, añadió.