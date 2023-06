ARMY arremete contra Jennie de BLACKPINK tras su participación en “The Idol”

Luego de que la serie "The Idol" estrenó su primer capítulo este domingo a través de la plataforma HBO Max, Jennie de BLACKPINK no ha dejado de ser atacada en redes sociales, pues aseguran que las escenas donde aparece son muy fuertes y no debería participar en esta clase de producciones.

De hecho, los fans de BTS, quienes son conocidos como ARMY, la han criticado duramente, ya que no les gusta la idea de que sea novia de Taehyung pese a que esto aún no ha sido confirmado.

(Créditos: HBO Max)

¿Cómo atacó el ARMY a Jennie de BLACKPINK?

A través de redes sociales algunos seguidores de la boyband de K-Pop mostraron su enojo y desagrado ante la participación de la estrella de K-Pop junto a la actriz Lily-Rose Depp y el cantante The Weeknd, por lo que los fans de Jennie no se quedaron callados y salieron a defenderla de los malos comentarios.

"No entiendo por qué intentan hacer rumores con nuestro Taehyung cuando su propio ídolo, Jennie Ruby Jane, hace este tipo de cosas con otros hombres...", Mis ojos no puede creerlo no puede ser ella (Jennie) la mujer que sale con Tae" y Terrible que baile así de vulgar", fueron algunas de las reacciones contra la rapera. Mientras tanto, los BLINKS, nombre de su fandom, elogiaron su participación en "The Idol" y se mostraron emocionados de ver el siguiente episodio.

¿Internautas también tunden a Jennie de BLACKPINK en redes?

No solamente el ARMY criticó la participación de Jennie en "The Idol", pues también algunos internautas, sobre todo surcoreanos, se mostraron impactados con su trabajo en la serie. "Esto es impactante", "¿Por qué grabó algo así?" y "Honestamente... me gusta Jennie, pero realmente no sé por qué apareció en esta serie. Y lo que es peor es que ella es la que puede ir a Cannes participando en algo así", fueron algunos de los comentarios.

