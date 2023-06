Tunden a Jennie de BLACKPINK en redes tras su participación en “The Idol”

La estrella de K-Pop Jennie de BLACKPINK, quien últimamente ha sido atacada por su supuesta relación con Taehyung de BTS, fue duramente criticada en redes sociales tras aparecer en la serie estadounidense "The Idol" de HBO Max, pues aseguran que las escenas en las que participó son fuertes y ofensivas.

Sin embargo, sus fans, quienes son conocidos como BLINKS, la han defendido de los ataques en la red, ya que las imágenes donde aparece la rapera son actuadas y representan pura ficción.

¿Por qué critican a Jennie de BLACKPINK?

Luego de que este domingo 4 de junio se estrenó la producción, internautas han opinado sobre el primer capítulo y consideran que la rapera y líder de BLACKPINK ha excedido los límites al aparecer bailando de una manera tan sensual. Pese a los malos comentarios, los seguidores de la estrella de K-Pop le han mostrado su apoyo y afirman que ella solamente hace su trabajo. Además, aseguran que el baile es artístico y en ningún momento se acerca mucho a los otros actores.

"Increíble actuación de Jennie, me encantó", "Su expresión es muy poderosa", "Por favor, si no se sienten cómodos no lo miren y ya" y "Su actuación es de lo mejor, Jennie es muy talentosa", fueron algunos de los mensajes de BLINK en Twitter, quienes elogiaron la interpretación de Jennie de BLACKPINK como Dyanne.

¿Qué escenas de Jennie de BLACKPINK ofendieron a algunos internautas?

En el primer episodio de "The idol", la estrella de K-Pop aparece bailando una coreografía algo subida de tono junto con un grupo de chicos y otras dos chicas, entre ellos la actriz y protagonista Lily-Rose Depp. Más tarde, sale arriba de un auto camino a un club nocturno con todos ellos y en la siguiente toma, se muestra bebiendo y bailando "Like a Player" de Madonna dentro de ese lugar.

Sin embargo, todo el capítulo contiene muchas escenas que solo son aptas para mayores de edad y no es sólo Jennie quien participa en las escenas. De hecho, la hija de Depp y el cantante The Weeknd también tienen partes sensuales.

