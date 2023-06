Llegan las baladas de Michael Bolton

El cantautor Michael Bolton, ganador de un Grammy y nominado a un Emmy, publicó hace unas semanas su nuevo tema "Whatever She Wants". La conmovedora balada, coescrita con Anderson East y Aaron Raitiere, muestra la composición de Bolton y su impresionante voz por la que es más conocido. "Whatever She Wants se escribió para las mujeres importantes de nuestras vidas", afirmó Bolton.

"Sólo hace falta un momento para decir 'te mereces mucho más de mí, así que voy a volver a comprometerme y a expresarte mi amor y mi aprecio".

Se espera que el tema se escuche en la próxima visita que realizará a México el 7 de junio en su concierto, en la Arena Ciudad de México.

Bolton apareció en Sherri ayer, 4 de mayo, sirviendo como la primera actuación en vivo de "Spark of Light" Crédito: Especial

Es uno de los temas principales del nuevo álbum de Bolton, Spark of Light, que saldrá el 14 de julio. Tras haber grabado más de 20 álbumes de estudio a lo largo de su extensa carrera, Bolton vuelve a sus raíces como compositor con este primer álbum de canciones originales, coescritas por Michael y algunos de los escritores y productores de más éxito de la actualidad. Spark of Light ya está disponible en preventa en formato digital, así como en CD estándar y de lujo, vinilo dorado de edición limitada y vinilo negro estándar.

El álbum también estará disponible en vinilo azul de edición limitada en Barnes & Noble. Spark of Light incluirá 10 canciones totalmente nuevas, y la versión de lujo tendrá dos temas extra, "Somebody To You" y "One Life".

Carrera

Bolton ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y sigue de gira por todo el planeta. Como compositor, ha ganado más de 24 premios BMI y ASCAP, entre ellos el de Compositor del Año.

Sus canciones han sido grabadas por artistas tan diversos como Barbra Streisand, Cher, KISS, Kenny Rogers. Ha sido sampleado por Jay Z y Kanye West, y es uno de los pocos que ha coescrito con el legendario Bob Dylan.

Trivia

