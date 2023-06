Michelle Salas combina un elegante vestido naranja con tenis y arma el look más trendy

Michelle Salas no para de impactar a sus millones de fans en las redes sociales con sus looks con los que impone estilo. En su cuenta oficial de Instagram, la influencer y modelo compartió una serie de imágenes en las que se puede ver como combinó un elegante vestido naranja de la firma Michael Kors, con tenis blancos, logrando armar un look muy trendy con el que destacó su belleza.

La hija mayor de la actriz Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel, que está a unos días de cumplir 34 años, estuvo rodeada desde pequeña por el mundo del espectáculo, pues recordemos que es miembro de la Dinastía Pinal, sin embargo, su gusto por la moda la llevó a estudiar diseño en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y actualmente reside en España.

Michelle Salas da clases de moda en vestido naranja

Salas es una destacada modelo, pues ha colaborado con reconocidas marcas internacionales como lo dejó ver hace unos días en un evento de Dolce & Gabbana, colocándose en las redes sociales como un referente de moda para las mujeres mayores de 30 años que desean lucir lo mejor de las tendencias con toda la elegancia, como sus fans esperan verla en su vestido de novia, pues recordemos que hace unas semanas confirmó que está comprometida.

Michelle se luce en vestido de la firma Michael Kors. Foto: IG @michellesalasb

"Outfit check", escribió Michelle para acompañar uno de los clips que también compartió en su cuenta de TikTok, en el que se le puede ver luciendo un vestido de tono naranja intenso que se ciñe a la perfección a su silueta. De acuerdo al sitio oficial de Michael Kors, se trata de una prenda con un costo de 275 euros, poco más de 5 mil pesos mexicanos, modelo slim-fit confeccionado en viscosa elástica acanalada.

En plataformas como Instagram, donde la siguen 1.8 millones de fans, la joven se ha convertido en referente de estilo, pues la guapa hija de Luis Miguel siempre está innovando con sus outfits, como lo dejó claro con este atuendo, que combinó con tenis blancos, demostrando que sí se puede estar cómoda y armar el look más trendy al mismo tiempo.

La guapa hija de Luis Miguel impone con su estilo. Foto: IG @michellesalasb

La hija de Stephanie Salas ha colaborado con reconocidas firmas y con su más reciente publicación en redes se coronó como una de las más hermosas de la Dinastía Pinal, pues definitivamente cautivó con su estilo, como lo hace con cada publicación con la que acumula miles "me gusta" y cientos de comentarios.

Michelle se ha mostrado siempre orgullosa de pertenecer a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues Silvia Pinal, su bisabuela, inició una gran dinastía de reconocidos artistas. La abuela de la influencer es la estrella de la televisión Sylvia Pasquel, y su tía es la cantante Alejandra Guzmán, mientras que su hermana Camila Valero es actriz.