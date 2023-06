FOTOS: Ana Bárbara posa con solo una sábana y resalta su belleza al natural

Una de las mujeres que pone en alto el género regional mexicano es Ana Bárbara, ya que desde el año de 1994 se convirtió en una de las voces más apreciadas dentro de la industria, ahora en 2023 y bajo el apodo de la “Reina grupera” lo sigue haciendo, aunque ahora también conquista a los espectadores con sus mejores atuendos en Instagram.

Ana Bárbara cuenta con 3.2 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram, ya que en Spotify reúne más de 5.6 millones de oyentes mensuales que comprueban que tiene una comunidad muy grande que apoya su carrera como solista y que está al pendiente de todos sus movimientos.

Ahora con lo que cautivó a los espectadores es con dos fotografías que subió a su perfil en la red social de la “camarita”, la famosa está parada frente a una ventana y solo esta cubierta con una sábana en tono rosa, la sección se capturó en el hotel “Hard Rock” en Guadalajara, Jalisco según la descripción de la publicación.

Las opiniones rápidamente aparecieron y entre lo que más escribió la gente es que siempre logra deleitar a los espectadores. “Deslumbrante como el sol”, “Super Guapísima bellísima muy radiante”, “Buenos días a la mejor grupera de México” y “Maravilla hecha mujer” son solo algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Hay que destacar que a la par que subió las imágenes en donde aparece luciendo muy feliz, se dio a conocer la noticia sobre la muerte de Talina Fernández, una mujer muy apegada a Ana Bárbara, ya que fue la abuela de los hijos de José María “El Pirru”, quien estuvo casado con Mariana Levy y después con la grupera, por lo que las dos tuvieron una comunicación muy directa.

“Hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda más que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor más querido. Sabes mi amada @talinafernandezoficial tu paso por este mundo lo bendigo, te extrañaré sí, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y más allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos. es parte de lo que escribió en Instagram.