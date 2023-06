Silvia Pinal ya se esteró que Apolo supuestamente no es hijo de Luis Enrique Guzmán, así lo dio a conocer su asistente, Efigenia Ramos, quien reveló como tomó la noticia la primera actriz, de 91 años. La persona cercana a la diva del cine aseguró que fue su propio primogénito el que le comunicó los resultados de la prueba de ADN en el que, según explicó, el menor que tuvo con Mayela Laguna no es suyo.

La dinastía Pinal vuelve estar en una polémica debido a las acciones del único hombre de la familia, pues reveló que presuntamente Apolo, no "lleva su sangre". La noticia no sólo causó conmoción en el mundo del espectáculo, sino también entre los integrantes de la familia, sobre todo en la protagonista de "Viridiana", quien actualmente está muy triste a causa de esta situación, pues hay que recordar que el pequeño era muy cercano a ella.

¿Cómo reaccionó Silvia Pinal al conocer que Apolo no es su nieto biológico?

Hace un par de días, Efigenia Ramos se encontró con la prensa y dio a conocer que Silvia Pinal conoce que el pequeño que había criado como su nieto, supuestamente no es hijo de Luis Enrique Guzmán. La asistente de la celebridad destacó que fue el empresario el que le informó a su mamá los resultados de la prueba de paternidad, por lo que desde ese momento la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano se ha mostrado cabizbaja.

“Sí se la dijo (la noticia) Luis Enrique, y esto le afectó mucho a ella emocionalmente. Se entristeció mucho. Fueron días tristes para ella y aunque no lo manifestaba, sí estaba triste, pero bueno, muchachos, no puedo decirles más”, aseguró ante los medios de comunicación, a los que también les dio a conocer que esta información tomó por sorpresa a todos los integrantes de la dinastía: "No (se sabía) esto es nuevo para todos”.

La familia está molesta con Mayela Laguna Foto: Especial

La asistente de Silvia Pinal dijo que hasta el momento desconoce la postura de los integrantes de la familia, como Alejandra Guzmán, quien se especula le heredaría todo al menor; no obstante, señaló que lo más importante es la salud de la primera actriz de cine y televisión: “No he hablado con ellos acerca del tema. Nuestra labor es proteger a mi jefa de todo y mi labor ha sido protegerla, quitar a enfermeras que eran familiares también de ‘equis’ y mil cosas, pero no puedo decir tantas, pero sí les puedo decir que hemos luchado mucho para proteger a la señora”.

Sobre los motivos que llevaron a Luis Enrique, hijo de Pinal y Enrique Guzmán, para hacerse la prueba de paternidad, Ramos indicó que esto se debió a que “Se tuvo que hacer por muchas situaciones, por cuestiones a futuro, muchas cosas”. A pesar de que no dio detalles sobre las razones, sí dejó ver que las cosas con Mayela Laguna no están bien, ya que mencionó: "El daño ha sido mucho a esta familia, en lo personal estoy muy molesta".

Finalmente, sobre el proceso legal que continuará después de que se revelara que Apolo no es integrante de la familia, Efigenia destacó que esperarán a saber qué dicen las autoridades. "Sabe que no lleva la sangre, pero si el juez dice que se quede por aquí la verdad es que estaríamos fascinados", declaró la asistente y persona cercana a Silvia Pinal demostrando que no están en contra del niño, sino de su madre, la cual también fue acusada públicamente de robarle a la diva de la pantalla grande.