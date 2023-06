Acusan a "La Barby" Juárez de comentario transfóbico hacia Wendy Guevara

Usuarios de redes sociales y fanáticos de Wendy Guevara están acusando a Mariana "la Barby" Juárez de hacer comentarios transfóbicos a la influencer. Esta no es la primera vez que los internautas recalcan que la integrante de "Las Perdidas" está siendo víctima de discriminación dentro de La Casa de los Famosos, pues la boxeadora no es la primera celebridad que presuntamente le falta al respeto por su identidad de género.

Así reaccionó Wendy Guevara al comentario transfóbico de "La Barby"

En Twitter, la cuenta de @MerGarza compartió un pequeño clip en el que se observa a la creadora de contenido sentada en la silla de la cocina, en tanto está escuchando la conversación de sus compañeros. Debido a que el video solo duran unos pocos segundos no se sabe de qué están hablando previamente, no obstante, parece ser que la boxeadora mexicana quiso hacer una broma en la que hacía referencia a cómo las personas en la actualidad se identifican "de diferente manera".

"Ahora con lo que se autoperciben que como plantas, como unicornios y que no sé que sus mam$%#, imagínate estos ya jugando", se escucha decir a la deportista, mientras que Wendy le está prestando atención y a pesar de que suelta una sonrisa, los usuarios destacan que en su rostro refleja mucha incomodidad ante este comentario, pues hay que recordar que la influencer, de 29 años, es una chica trans y que así se define.

"Es que la transfobia se presenta en muchas maneras, no requiere ser violenta (a modo te golpeo), no requiere venir acompañada con maldiciones etc. La transfobia se puede escucharte/verse asi, y no quiere decir que sea menos violenta", destacó la usuaria de internet, quien recibió varios comentarios en los que estaban de acuerdo en que la integrante de La Casa de los Famosos ha recibido muchos ataques debido a su identidad y expresión de género.

Wendy Guevara se ha defendido de los comentarios de sus compañeros Foto: Especial

"Nada más dijo: 'Yo no me considero una mujer, soy una chica trans' y mucha gente interpretó: 'A huevo, tengo su permiso para ser una basura de ser humano'", "Se le ve tan incomoda con esos comentarios. Imagina todos esos jóvenes en sus casa cuando sus parientes hacen ese tipo de comentarios, que lo viven diario entre sus seres 'queridos' y en la escuela" y "Tiene mucha valentía! Eso es de admirar porque de qué recibe ataques maquillados, normalizados", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Quiénes han hecho comentarios transfóbicos?

En redes sociales como Twitter y TikTok hay muchos activistas y aliados de la comunidad LGBTTTIQA+ que han manifestado que Wendy Guevara está sufriendo de varios comentarios transfóbicos. Desde las "bromas" que le hacen Poncho De Nigris, Sergio Mayer, Paul Stanley y Nicola Porcella, hasta en algunas conversaciones con María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, que fue la tercera eliminada del reality show.

Los usuarios aseguran que Wendy es víctima de transfóbia Foto: Captura de pantalla Twitter

En tanto, la integrante de "Las Perdidas" hasta el momento se ha defendido replicando con buen humor a los comentarios de sus compañeros de la casa, sin embargo, algunos usuarios de plataformas digitales sí han pedido a la producción del programa que haga algo al respecto.