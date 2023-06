Naim Darrechi novio de Yerimua sale de prisión tras agredir a la prensa: “me desnudaron”

El pasado viernes 23 de junio, la prensa de espectáculos de nuestro país, sufrió varias agresiones por parte del tiktoker español Naim Darrechi quien actualmente es la pareja amorosa de la influencer veracruzana Yeri Mua, y es que el hombre en cuestión dio algunos golpes en contra de los reporteros provocando que las cámaras y material de trabajo de éstos saliera dañados.

Debido a lo anterior, las personas afectadas por el tiktokter español quien por cierto en su país natal tiene cuentas pendientes con la justicia, levantaron una denuncia en contra de Naim Darrechi, lo que hizo que éste pasara algunos días en prisión, sin embargo, el joven de 21 años de edad ya salió de la cárcel y habló de lo que sucedió con los medios de comunicación.

¿Cómo fueron los días en la cárcel de Naim Darrechi?

Fue a través de su cuenta de instagram que el famoso y polémico Tiktoker confirmó haber salido de prisión luego de estar privado de su libertad durante tres días, el español aseguró que no la pasó nada bien, y narró algunos de los momentos que vivió en la cárcel.

“Acabo de salir de prisión, me desnudaron y todo, me hicieron hacer sentadillas, cag** todos en el mismo sitio, no todo un desma**, una experiencia inolvidable, eso sin ninguna duda…”, comenzó a contar Naim

El tiktoker español siguió hablando respecto a las agresiones que propinó en contra de la prensa y aunque pidió disculpas a los reporteros, Naim aseguró que “son muy pesados”, aunque sabe que actuó de forma errónea; además de pasar en prisión algunos días el también cantante reveló que tuvo que pagar los daños que ocasionó para obtener su libertad.

“Lo que sí es verdad es que me quería disculpar por el comportamiento que tuve el otro día, porque se podía haber solucionado de otra manera, es verdad que sí, esos reporteros son muy pesados, nadie les pidió una entrevista, llegaba mi novia tarde al vuelo y realmente actúe de una manera agresiva, no tenía que actuar así, tenía que actuar de una manera asertiva, decir las cosas pero sin llegar a la violencia y yo me excedí, ya pague lo que tuve que pagar las cámaras y las cosas que rompí y ya me han dado la libertad…”, contó Darrechi

Por otra parte el novio de Yeri Mua reveló que en estos días que pasó en prisión no pudo afeitarse y que estuvo con la misma ropa por lo que ya estaba muy sucia y hasta rota.

“Tengo la barba de no haberme afeitado estos días, la misma ropa que llevaba que literalmente está toda hedionda, los zapatos los traigo sin cordón, pero la vida es así no hay que ahogarse en un vaso de agua y hay que intentar sacar lo bueno de todas las cosas, hasta de las cosas malas que nos pasan”, finalizó Naim

Y es que, el español reveló que pese a la mala experiencia que vivió en prisión no se lo toma muy apecho pues de todo lo malo él siempre trata de sacar lo bueno de las situaciones.

Por su parte Yeri Mua utilizó sus redes sociales para pedir una disculpa a la prensa por lo ocurrido con su novio en el aeropuerto de la CDMX, y aseguró que en cuanto tenga un poco de tiempo se espera reunir con ellos para platicar de manera tranquila.