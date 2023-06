Tom Cruise no se da por vencido con Shakira y la llena de halagos

A pesar de que presuntamente Shakira rechazó a Tom Cruise, el actor de Hollywood no se da por vencido, ya que nuevamente le dedicó halagadoras palabras a la cantante, quien ahora supuestamente tiene una relación con Lewis Hamilton. El artista, de 60 años, está muy interesado en la intérprete de "Te Felicito", según afirman algunas fuentes cercanas, y al parecer seguirá insistiendo en conquistarla por algún tiempo.

Hace unas semanas se vio al protagonista de "Misión imposible" y a la cantante originaria de Barranquilla, Colombia, muy unidos durante la carreta del Gran Premio de Miami. A pesar de que se comenzó a especular un romance, personas cercanas a la intérprete aseguraron que sólo era una amistad, no obstante, después se reveló que el actor sí estaba interesado en Shakira, quien se acababa de mudar a la ciudad estadounidense tras de su separación de Gerard Piqué.

Tom Cruise quería conquistar a Shakira Foto: AFP

Tom Cruise le manda mensaje a Shakira tras rechazarlo por Hamilton

Algunas amistades de la colombiana revelaron a medios de comunicación que la cantante, de 46 años, rechazó a Cruise, sin embargo, al parecer el galán de la pantalla grande sigue interesado en la artista, pues recientemente ofreció una entrevista en la que habló de ella. En un encuentro con la prensa, los reporteros le preguntaron sobre cómo era su relación con Shakira, y aunque trató de evitar el tema, sí dijo varios comentarios halagadores para la intérprete.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, indicó Tom Cruise, en una breve conversación en donde una reportera también le hizo un comentario en referencia al famoso tema "Las caderas no mienten", por lo que el protagonista de "Top Gun" respondió con una gran sonrisa y en tono burlón: “No, no mienten. No lo hacen”.

El actor de Hollywood se expresó con halagos de Shakira Foto: Especial

A pesar de que Tom Cruise quería conquistar a Shakira, esta lo rechazó, pues aparentemente decidió comenzar a salir con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, noticia que también sorprendió al propio galán de Hollywood debido a que es amigo del conductor de Mercedes. El corredor se ganó el corazón de la colombiana, quien presuntamente está muy feliz con el inicio de este romance, han revelado personas cercanas a ella.

En tanto, la nueva vida de soltera de Shakira no ha parado ser tema de conversación, ya que no sólo Cruise y Hamilton han sido involucrados con la artista, sino que también otras personalidades como su gran amigo Alejandro Sanz, pues algunos medios aseguran que después de años como confidentes, ahora estarían dándole una oportunidad al amor. Sin embargo, todas estas son especulaciones, debido a que hasta el momento la artista no ha confirmado ningún romance.