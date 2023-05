Shakira le ruega a Tom Cruise que no la busque: "No quiere avergonzarlo"

Hace una semanas la cantante Shakira fue captada en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, al que asistieron varios famosos, como Tom Cruise, con quien se le vio platicar, por lo que pronto comenzaron las especulaciones sobre una posible relación, la cual fue negada por allegados a la colombiana, sin embargo, ahora se sabe que el actor sí estaría interesado en la intérprete de "Antología", por lo que ella le ruega que ya no la busque, aunque afirman "no quiere avergonzarlo".

La cantante, originaria de Barranquilla, Colombia, asistió con sus hijos a la competencia en la que otras celebridades se presentaron y convivieron en la zona VIP, y aunque la también compositora se retrató con otros compañeros del medio, como el cantante Will.i.am y Riccardo Tisci, diseñador de moda italiano, fueron sus momentos con el protagonista de "Top Gun" las que dieron la vuelta al mundo.

Shakira le pone un alto a Tom Cruise

Luego del encuentro en la F1, una fuente cercana al actor de Hollywood, de 60 años, habló con el medio estadounidense Page Six, al que reveló que Cruise sí se encontraba interesado en la colombiana. "Él está extremadamente interesado en buscarla. (...) Hay química", y agregó que Tom podría tener una ventaja por ser "un tipo atractivo y talentoso", además, afirmó que estaba tan cautivado por la barranquillera que supuestamente le envió flores.

Ahora, la revista alemana Heat World afirma que Shakira no estaría cómoda con el flirteo del famoso protagonista de cintas como "Misión Imposible" y "Al filo del mañana", por lo que debió hablar con él para dejar claro que no está interesada en algo más que una amistad, pues se encuentra concentrada en su carrera y sus hijos, Sasha y Milan, fruto de su relación con Gerard Piqué, de quien se separó hace unos meses luego de 12 años de relación.

La fuente que fue consultada por la revista, aseguró que Tom estaba encantado cuando conoció a la cantante de "Te felicito", y que no fue tan diferente a cómo actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez, su última esposa de la que se divorció en 2012. "Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir".

Shakira no está interesada en una relación con Tom Cruise. Foto: GTRES

Sin embargo, para la colombiana fue muy distinto, pues "sólo estaba siendo amigable y posando para fotos con Tom", explicó el medio alemán, que también señaló que el actor les estaba diciendo a todos que ella era la mujer de sus sueños. "Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, sólo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom".

A pesar de que Shakira le habría rogado que ya no la buscara, la fuente insiste en que aún no está listo para dejar el amor. "Encontrar a la persona adecuada y hacer que perdure ha sido una verdadera lucha para Tom. Aquí está él, ahora en sus 60 años, volviendo a la mesa de dibujo en términos de la esperanza de conocer a esa persona especial. Todavía tiene los estándares más altos".