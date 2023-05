Shakira y Tom Cruise: exrepresentante revela toda la verdad sobre su relación con el actor de Hollywood

Desde que Shakira y Tom Cruise asistieron al Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, Florida, el fin de semana pasado, no han dejado de acaparar los titulares de la prensa internacional y ser tema de conversación en las redes sociales, ya que se especula que el actor de Hollywood está interesado en la cantante. Al respecto, el exrepresentante de la colombiana reveló toda la verdad sobre la relación entre la intérprete de "Te Felicito" con el protagonista de "Top Gun".

La originaria de Barranquilla, Colombia, y el galán del cine llegaron juntos al paddock y compartieron el mismo palco durante la carrera, mostrándose muy amistosos y cercanos. Es así como reporteros y asistentes lograron captar a las celebridades conviviendo cómodamente en aquel lugar, por lo que inmediatamente las imágenes de su interacción inundaron las redes sociales con cientos de comentarios que están a favor y en contra de una supuesta relación.

¿Shakira y Tom Cruise están saliendo?

Ante la incógnita de saber si Shakira está saliendo con el protagonista de "Misión imposible", un medio consultó a una de las personas más cercanas de la colombiana, se trata de Emilio Estefan, exrepresentante, colaborador en temas como “Whenever, Wherever” y amigo, quien aseguró que las estrellas no tienen un romance, sólo la artista, de 46 años, está siendo bien recibida por su círculo cercano de amistades ahora que se mudó a Miami, junto a sus hijos Milan y Sasha.

En una entrevista con “The Post”, el también productor y esposo de Gloria Estefan, recordó que la ciudad fue hogar de la intérprete de "Antología" por muchos años. “Shakira encontró el éxito en Miami y, en cierto modo, creció aquí. Ella tenía la casa y se mantenía en contacto. Todo el mundo la está apoyando. Ella es como una familia para nosotros”, explicó el músico durante su conversación con el medio.

Asimismo, descartó un noviazgo entre Shakira y Tom Cruise, pues explicó que la cantante y el actor de Hollywood se conocen desde hace muchos años. Además, destacó que por el momento la barranquillera está enfocada en sus hijos Milan y Sasha, que se están adaptando a su nueva vida en la ciudad estadounidense. “Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, resaltó el productor, de 70 años.

Es cierto que la cantante está preocupada por el bienestar de sus hijos, pues así lo ha dejado ver en los últimos meses, ya que desde que se mudó a Estados Unidos ha pedido a la prensa que respeten la privacidad de los pequeños, asimismo, los ha llevado con ella a cada evento en el que está y recientemente les dedicó la canción "Acróstico", su nuevo sencillo en el que les demostró su cariño, y se alejó de las indirectas a Gerard Piqué y Clara Chía.

