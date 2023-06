Shakira estaría utilizando a Hamilton para ocultar su romance con Alejandro Sanz

Shakira y Lewis Hamilton se han vuelto el centro de atención debido a su supuesto romance, ya que muchos de sus amigos cercanos han dicho que están muy felices. No obstante, recientemente un medio español aseguró que la cantante de "Te Felicito" estaría utilizando al piloto de Fórmula 1 para ocultar su verdadero amorío con Alejandro Sanz, una de las celebridades con la que siempre se le ha vinculado debido a su cercanía.

Desde hace algunas semanas, diferentes medios especializados en espectáculos han comenzado a informar sobre el supuesto romance entre la cantante y el corredor de Mercedes, pues no hace mucho se les vio en el Gran Premio de España, en donde no sólo la intérprete, de 47 años, asistió al evento deportivo, también fue a una cena y se acudió a una fiesta hasta altas horas de la madruga. Sin embargo, en días recientes la colombiana indicó a sus amigos que si bien estaba muy feliz con el inglés, primero había tenido interés con un "músico de fama internacional".

Antes de Hamilton, Shakira esta interesada en músico Foto: Especial

¿Shakira y Alejandro Sanz son novios?

De acuerdo con el programa español Socialité, la cantante de "Antología" estaría utilizando su relación con Hamilton como un "maniobra distractiva" para desviar la atención de la opinión pública, debido a que aparentemente tiene un amorío con Sanz, de 54 años. Durante una de sus emisiones, se afirmó que tendrían "un posible idilio" y que Shakira habría dejado algunas claves de su amorío con su mejor amigo en su canción inédita.

A los artistas se les ha vinculado desde que participaron en la canción "La Tortura", del 2005, y aunque siempre han dicho que solo mantienen una amistad, no se han salvado de los rumores sobre un noviazgo. Ahora, en el programa se explicó que la colombiana agregó indicios de su relación tomando en cuenta su colaboración de principios de la década. "Ella nos dejan varias pistas sobre el romance. Entre ellos es muy importante la palabra 'tortura' porque la nombra en la canción", se aseguró en el medio de comunicación.

Alejandro Sanz y Shakira siempre han dicho que son amigos Foto: Especial

En Socialité se presentó como prueba un fragmento de su nueva canción. "Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué", se escucha, mientras que en una segunda parte menciona "Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo", indica la colombiana en su tema musical.

Según la fuente, otra evidencia de la supuesta relación entre Shakira y Alejandro Sanz, es que el pasado 14 de junio le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram. La colombiana utilizó su plataforma de Meta para escribirle: "¡Bienvenido a casa, hermano!", esto después de que el intérprete de "Corazón Partío" firmara con la disquera Sony Music, la misma a la que pertenece la originaria de Barranquilla.

Shakira estaría ocultando su verdadera relación Foto: Especial

"Hay quienes sostienen que lo de Hamilton es una simple maniobra distractiva para que no se conozca el verdadero romance de Shakira", aseguró el periodista Gonzalo Vázquez en el programa, regresando la mirada a Alejandro Sanz con el que tiene varios años de amistad, pero que desde que se divorció de Piqué se les ha visto más juntos que nunca.