VIDEO: Shakira surfea las olas mientras presume su nueva canción "Copa vacía"

La vida de Shakira continúa con un huracán de emociones y sucesos. Cada día en su nueva vida le acarrea experiencias que antes no hubiera imaginado. Desde que la cantante emigró a Miami para plantar su residencia ahí, a lado de sus hijos, no ha parado de tener apariciones públicas donde se le ha visto muy feliz.

Ya sea con Tom Cruise en un Gran Premio de la Fórmula 1 o con Lewis Hamilton para pasarla bien, pero Shakira se divierte de lo lindo mientras a la par sigue trabajando, tal como ha sucedido con la reciente salida al mercado del tema "Copa vacía", mismo que grabó a lado de Manuel Turizo.

Para presumirlo, Shakira salió al mar y gozó de las olas de esta forma.

Lewis y Shakira se están conociendo. Foto: Especial

Shakira surfea al ritmo de "Copa vacía"

Es una de las cantautoras más exitosas a nivel mundial y puede hacer casi lo que se le antoje. Como una mujer que ha superado la relación con Gerard Piqué y que a la par ha marcado a millones de fans que le siguen, Shakira sabe muy bien que todo lo que haga se hará público.

Por ello no dudó recientemente en tomar camino a altamar, montarse en su tabla se surf y enfrentar el oleaje con tal de dejar claras sus habilidades en este deporte. Mientras lo hizo, ella misma disfrutó del tema "Copa vacía" el cual interpreta a lado de Manuel Turizo.

Y así suena con Manuel Turizo

El hecho es que la colaboración entre Shakira y Manuel Turizo estaba pactada desde hace meses, cuando ella estaba en el boom de sacar canciones que ya han sido exitosas en el gusto del público.

Por lo tanto, la cantante colombiana puede compartir algunas imágenes de su videoclip donde se le ve como una bella sirena, además de algunos versos de la canción.

MAAZ