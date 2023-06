VIDEO | Jorge Medina canta “Huele a peligro” y fanáticos recuerdan su etapa en La Arrolladora

Jorge Medina fue el vocalista de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho desde 1997 hasta 2017, más de 20 años en los que ofreció su voz, todos sus talentos y la vida, pero del cual decidió salirse para emprender su carrera como solista, etapa que lleva a cabo en la actualidad y en donde el público lo apoya.

El cantante participó con La Arrolladora Banda El Limón en más de 5 mil 500 presentaciones, grabó 22 álbumes y 300 canciones, algunas de ellas son; “Se me cansó el corazón”, “La otra cara de la moneda”, “Ya te perdí la fe”, “Huele a peligro”, “Mi segunda vida”, “En los puritos huesos”, “Cuéntame” y “Sobre mis pies”, por mencionar algunos.

Hay que destacar que ahora que se presenta sin sus ex compañeros del conjunto, Jorge Medina canta varias de las piezas que hizo famosas en su permanencia, entre las que más le aplauden es “Huele a peligro” y los comentarios de las personas en redes sociales indican que “es la voz de La Arrolladora” e incluso algunos dicen que regrese.

“El mejor cantante que ha tenido La Arrolladora y no pienso discutir con nadie”

“La Arrolladora no es La Arrolladora, si no está él”

El grupero ha revelado en distintos momentos que durante su juventud estuvo dentro de las adicciones al alcohol y algunas drogas, de las que salió bien librado con base en esfuerzo y mucha paciencia por parte de sus seres queridos, por lo que ahora habla sobre sus vivencias para inspirar a otros de sus colegas a dejar todo aquello que pueda generar algún percance en su salud.

“A esa edad no te pega ni un calambre, pero ahí le va lo que no les han dicho, nunca se los han dicho cuando tienen 20 años, mira: la fiesta es bien padre, pero mientras más rápido dejes el alcohol tu vida va ser más productiva, porque el alcohol te quita todo lo demás carnal y la gente cuando tú estás con alcohol también te quita todo lo que puede y tú cuando estás con alcohol no te das cuenta de lo que estás dando”, ha comentado en entrevistas.