Jorge Medina manda consejo sobre alcohol y adiciones para los nuevos cantantes gruperos ¿será para Eduin Caz?

El cantante Jorge Medina nuevamente está en el ojo público, está vez debido a una serie de declaraciones que hizo sobre la vida y hábitos de sus colegas músicos, aquellos que son más jóvenes que él y que mantienen algunas actividades relacionadas con el uso de drogas o consumo excesivo de alcohol, dos de las cosas que el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón ya dejó en el pasado.

En un video que circula desde redes sociales se aprecia cuando Jorge Medina habla desde su experiencia y delata a otras estrellas del regional mexicano como Arturo González conocido en la escena como “Panter Bélico”, además también resuena el nombre de otros famosos como Junior H o Natanael Cano.

Después hablaron sobre algunos famosos que “desayunan” con bebidas alcohólicas y rápidamente Jorge Medina puntualizó en que a esa edad todo marcha bien, pero la salud cobra factura años después, por eso es importante alejarse de todo lo que pueda crear una adicción y mejor mantenerse saludable.

“A esa edad no te pega ni un calambre, pero ahí le va lo que no les han dicho, nunca se los han dicho cuando tienen 20 años, mira: la fiesta es bien padre, pero mientras más rápido dejes el alcohol tu vida va ser más productiva, porque el alcohol te quita todo lo demás carnal y la gente cuando tú estás con alcohol también te quita todo lo que puede y tú cuando estás con alcohol no te das cuenta de lo que estás dando”, fue lo primero que dijo, aunque no se refirió a alguien en especial en los comentarios etiquetaron a diversas estrellas, entre ellas Eduin Caz de Grupo Firme.